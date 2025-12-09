次回で最終回を迎える横浜流星（29＝写真）主演のNHK大河「べらぼう」。12月7日放送の第47回の平均視聴率は世帯8.4％、個人4.8％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）で、これまでの全話平均が9％台だから、大河の歴代ワースト視聴率2位になることは、ほぼほぼ確定だ。

横浜流星「べらぼう」が大河史上ワースト視野もCMでは"最強"のワケ…「国宝」二枚看板・吉沢亮と明暗

「『べらぼう』は有吉弘行さんなどお笑い芸人を続々出演させるなどテコ入れも図りましたが、力及ばずでした」（元テレビ誌編集長）

ワースト1位は8.2％の「いだてん」（2019年）で、「べらぼう」が2位に入ると、3位は10.7％の「光る君へ」（24年）に。スポーツ紙芸能デスクは「歴代ワースト3から外れる『どうする家康』（11.2％＝23年）主演の嵐・松本潤さんはホッとしているかもしれませんね」とこう続ける。

「NHKとしては合戦シーンのない“文化系”の大河で若年層にもアピールしたかったのでしょうが、結果的にワースト3は戦国モノ以外となるわけです。来年は仲野太賀さんの『豊臣兄弟！』とそのものズバリですから、数字の回復も見込めそうですが……」

横浜流星の“蔦谷重三郎”は当初《演技が硬い》《キャラが合っていない》なんて厳しい批評もあったが、回を重ねるにつれて《感情表現に深みが出てきた》などと肯定的な声も上がってきた。

「『べらぼう』がワースト2位になったからと言って、役者としての成長をアピールできた横浜さんの評価は上がることはあっても、下がることはないでしょう。大河不発の影響がゼロとは言いませんが、むしろ《よくやり切った》という印象です。そもそもワースト1位の『いだてん』の後半で主演した阿部サダヲさんのその後の活躍ぶりは、ご存じの通り。『光る君へ』の吉高由里子さんも評価が下がったなんて話は聞いたことがない」（前出の元テレビ誌編集長）

「べらぼう」の撮影はすでに10月30日にクランクアップ。横浜本人も「（クランクインから）約一年半、べらぼうに捧げ、蔦谷重三郎として生ききれたことが自分の財産になりました」などとコメントしていた。

「横浜さんは、実写邦画の興行収入で歴代トップに躍り出た『国宝』にも出ていますし、26年には広瀬すずさんとダブル主演の映画『汝、星のごとく』の公開も予定されている。『いだてん』の阿部サダヲさんのように、大河でコケた後にはヒット作に恵まれるという“ジンクス”が追い風になって、横浜さんももっとブレークするかもしれませんよ」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

ストイックすぎるのが「玉にきず」とも評される横浜、いい意味で“べらぼう”な役者になれるか。

