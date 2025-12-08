ツヤとうるおいを実現！ ルナソル2026年春のベースメイクをチェック
ルナソルが2026年3月に発売するのは、キメが整いつやめく肌に仕上げてくれる美容液メッシュファンデーション「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」と、導入美容液効果のあるジェル洗顔料「ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」です。
■キメが整い光がにじむようなつやめく肌に
「ルナソル ラディアントフロウ メッシュコンパクト」はうるおい溢れる肌をキープしてしてくれる美容液メッシュファンデーション。メッシュを採用したことで、カバー素材と美容成分が分散し、より均一な美しい仕上がりが実現しました。明るさをもたらすパウダーと美容液成分が、毛穴や凹凸による影をカモフラージュしてくれます。
右側のみに使用。ルナソルで初採用された、皮脂に塗れても透けないカバー素材が凹凸をカバーし、トーンアップした仕上がりをキープしてくれます。メッシュコンパクトにしたことで、薄く均一に塗布ができるので、テクニックも必要ないのがうれしいポイント。
ルナソル ラディアントフロウ メッシュコンパクト （全3色）
各12g SPF17・PA++ 10,120円(セット価格)
■洗うたび、磨かれる 導入美容液ジェル洗顔
「ルナソル ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」は毛穴に詰まった角栓を分解、洗浄してくれる“角栓崩壊技術”と、すすいだ後に溶けた抱水オイルカプセルが肌に残る“抱水オイル高残留技術”が特徴です。落としにくい角栓や毛穴の黒ずみ汚れ、古い角質を除去することでくすみのない明るいトーンアップしたクリアな肌へ導いてくれます。
ジェルは天然精油をブレンドした心地よい香り。その後に使用する化粧水が均一に広がり、吸い付くようになじみます。メイクのりもよくなるので、ぜひ使い続けたいアイテムです。
ルナソル ポリッシングクリア ジェルウォッシュ 全1種 150g 3,850円
肌そのものの質感を底上げしてくれるルナソルの新商品。どちらも2026年3月6日に発売です。