¡Ö¾Íè¤ÏÆü¤Î´Ý¤ò¤Ä¤±¤ëÌîµåÁª¼ê¤Ë¡×¡¡¸µ¥×¥í¤¬¥¨ー¥ë¡¡ÂçÊ¬»Ô¤ÇÂè16²óÆâÀîÀ»°ìÇÕ³ØÆ¸ÌîµåÂç²ñ
¸©½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢ÆâÀîÀ»°ì¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç16²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆâÀîÀ»°ìÇÕ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡£Âç²ñ¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¾¯Ç¯ÌîµåÃÄ8¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ6Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢7Æü¤Ï¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿2¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î·ë²Ì¡¢Âçºß¥¥éー¥º¤¬ÌÀ¼£¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë4ÂÐ3¤Ç¾¡Íø¤·Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤ÏÂç²ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂçÊ¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤ÎçÐÆìÍµÆó¼ÒÄ¹¤«¤éÂçºß¥¥éー¥º¤ËÍ¥¾¡´ú¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆâÀî¤µ¤ó¤«¤é¾Þ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿ÆâÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤ÏÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£