この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、『【1日3分】手をもむだけ!腹痛・下痢・過敏性腸症候群を自力で治す方法』と題した動画を公開した。毎朝の通勤時や登校前に繰り返される腹痛や下痢に悩む人々に向けて、手のひらの反射区を刺激する手もみセラピーを紹介している。



動画で扱われるのは3つの反射区である。第1は「胃の反射区」だ。人差し指と親指の延長線上で交わる、手のひらで最もくぼんでいる部分を指す。消化機能を高める目的で、親指の腹を用いて垂直に7秒間押す動作を3回繰り返す。音琶氏は、押される側の手を内側に回転させると指が疲れにくいと補足している。



第2は「膵臓の反射区」である。胃の反射区から親指1本分下に位置し、親指の膨らみの線上あたりが目安となる。脂質の消化に関わる反射区として、脂っこい食事後の下痢に悩む人に向けた刺激部位とされる。親指の角を立てるようにして7秒間、真下に向かって押す動作を3回行う。



第3は「間脳の反射区」だ。親指の指紋中央、横から見た際の膨らみの頂点にあたる。過敏性腸症候群やストレス性の下痢に対応する反射区として特に重視されている。押し方は人差し指を曲げ、その関節を使って親指から力を加える方法が推奨される。こちらも7秒間の刺激を3回繰り返す。



音琶氏は各反射区を1日に3～5回、最低でも2週間継続することを推奨している。また、押した後には水分補給を行い、老廃物を流すことの重要性にも触れている。指の腹や角、関節など、自分に合った押し方を選べる点も特徴だ。



通勤や通学前の短時間で実践できる手もみセラピーは、日常の不調に悩む人にとって身近なセルフケア手段となるだろう。