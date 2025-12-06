12月5日、お笑い芸人のカズレーザーが朝の情報番組『サン！シャイン』（フジテレビ系）で、おこめ券について持論を展開、注目を集めている。

現在、コメの価格は高止まり状態が続いている。番組内では、高市早苗政権が重点支援地方交付金を拡充し、そのうち約4000億円が食料品価格高騰への対策として使われていると紹介された。

この交付金は自治体が自由に使い道を決められるもので、国は物価高対策として、地方自治体におこめ券の配布を推奨している。

「カズレーザーさんは、大阪府交野市がおこめ券を配布せず水道料金の減額などに充てる方針を示したケースに触れて、『確かにすげえ即効性もあるし全員共通だなという意味では理にかなっている気がする。だとしたら、国が国民全員に同じ額だけ減税なり還付をしたらいいなと思いますね』とコメント。

MCの谷原章介さんから、現金給付案は参院選のときに与党が公約に掲げるも反発を受けてなくなったと指摘されると、『いろいろな選択肢のなかで現金は否定されたけど、なにを給付するかって話になったとき、おこめ券と現金だったら、現金のほうがメリットが大きいかな』と、ズバリ核心を突くような持論を展開しました」（政治部記者）

これらの一連のやり取りについてX上では、《現金給付より悪くなっただけなんよね》《国民全員に現金が使い勝手がいい!! これ当たり!!》と、共感の声が相次いでいる。

「カズレーザーさんは、2024年に亡くなった小倉智昭さんが司会の『情報プレゼンター とくダネ！』の火曜日スペシャルキャスターとして、2019年9月から出演していました（2020年9月からは火曜と金曜）。金髪に上下赤色の衣装という見た目からはギャップのある、知的なコメントが人気を博しました。

『とくダネ』終了後も、後番組の『めざまし8』に引き続き出演。じつは、谷原さんよりフジテレビ朝番組の出演歴は長く、フジテレビの朝の顔として知られています」（放送作家）

ただ、12月4日、『サン！シャイン』が2026年3月いっぱいで終了すると報じられた。

「番組終了の背景には視聴率の伸び悩みなどがあげられています。一部報道によれば『サン！シャイン』終了後は後番組を据えず、当面の間は前後の『めざましテレビ』『ノンストップ！』の放送時間を拡大して対応すると伝えられています。

番組が終了しても、カズレーザーさんがコメンテーターとして起用されるのは間違いないでしょうね」（同）

中居騒動以降、スポンサー離れなどが続いたフジテレビだが、カズレーザーが復活の起爆剤となるか。