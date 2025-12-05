¡Ö°¦¤µ¤»¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¡×¤ÎÆÃÄ§¡Ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÊ¿ËÞ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¹¥°Õ¤òÊú¤«¤ì¤ë¡È5¤Ä¤Î½¬´·¡É
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ä
¡¡40Âå¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÎø°¦¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÎÎÏ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢·Ð¸³¤äÍî¤ÁÃå¤¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤â¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤äÇØ¿¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë½¬´·¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢40Âå¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ëÎø°¦¤Ë¸ú¤¯½¬´·¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡³°¸«¤Î¾®¤µ¤Ê¹©É×¤ÇÀ¶·é´¶¤ò½¬´·²½¤¹¤ë
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¸«¤Î°õ¾Ý¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Îø°¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¶·é´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡È±¤ä¥Ò¥²¤Ï½µ¤Ë°ìÅÙ¤¤Á¤ó¤ÈÀ°¤¨¤ë¡¢ÄÞ¤òÃ»¤¯ÀÚ¤ë¡¢·¤¤òËá¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë40Âå°Ê¹ß¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸³è¤ÎÍð¤ì¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀ¶·é´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÉð´ï¤Ç¤¹¡£
¡¡À¶·é´¶¤Ï°ìÅÙÀ°¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤³¤ì¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÎø°¦¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¢²ñÏÃ¤Î´ðËÜ¤ÏÁê¼ê¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È
¡¡40Âå¤ÎÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÊ¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬½÷À¤Ë¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢Îã³°¤Ê¤¯Ê¹¤¾å¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñÏÃ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÓÃæ¤Ç¼×¤é¤º¡¢ð÷¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ìÊâ¿¼¤¯¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¿´¤ò³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃúÇ«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¿®Íê´Ø·¸¤ò°é¤Æ¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢¡£¾®¤µ¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë
¡¡40Âå¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¡×¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Û¤É¡Ö»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº£Æü¤ÏË»¤·¤¤Ãæ¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¤½¤Î¥³¡¼¥È¡¢¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°ì¸À¤Ï¡¢½÷À¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£²á¾ê¤ËË«¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÃËÀ¤Ë¤Ê¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤ê³Î¼Â¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤é½÷À¤Î¤³¤È¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë°Õ¼±¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë
¡¡Îø°¦¤È¤¤¤¦¤ÈÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢40Âå¤«¤é¤ÎÎø°¦¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤ä»Å»ö¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÍ¾Íµ¤ä°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö½µËö¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î½¬´·¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Ì¤Íè¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë½¬´·¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼ê¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¸³èÎÏ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥À¿¼Â¤µ¤ò·ÑÂ³¤Ç¼¨¤¹
¡¡ºÇ¸å¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢À¿¼Â¤µ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤À¤±¤ÎÍ¥¤·¤µ¤äµ¤¸¯¤¤¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¬´·¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
