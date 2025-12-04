【RO BOT 魂 ＜SIDE MS＞ ハイパー化ガン ダム （GQ）】 12月5日16時 予約開始 2026年6月 発送予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ハイパー化ガンダム（GQ）」を2026年6月に発売する。プレミアムバンダイで12月5日16時より受注を開始しする予定で、価格は29,700円。

本商品は、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に最終局面に登場した、巨大化したガンダムを全高約400mmで立体化した可動フィギュア。劇中シーンのイメージを再現する「GQuuuuuuX（ジークアクス）ミニフィギュア」、斧型の「ハイパー・ビーム・アックスエフェクトパーツ」、「GFreD（ジフレド）ミニフィギュア」が付属する。「ハイパー・ビーム・アックスエフェクトパーツ」は別売りの「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GQuuuuuuX」にも持たせることができる。

(C)創通・サンライズ