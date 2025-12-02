「お大事に。早く良くなりますように」

入院している子どもたちに、そう声をかけられた愛子さま。ラオスを訪問されていた11月20日、「ラオ・フレンズ小児病院」を視察された際の一幕だ。同院は、新生児から15歳までの子どもを24時間体制で受け入れる救急病院で、日本の認定NPO法人「フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN」が運営している。法人の代表を務める看護師の赤尾和美さん（62）は、愛子さまとお話しした印象を本誌にこう明かした。

「愛子さまからは『異文化を感じられることはありますか？』と質問されました。治らない病気を抱える男の子の両親から、『治らないのなら病院へ行く必要はない。あなたがこの子を助けていなければ、この子はもっと早くこの命を終え、新しい人生をスタートしているはずだ』と、受診拒否された経験を話しました。そのご家族は生まれ変わりを信じている民族に属していましたから、そう思うのは特別なことではなかったのです。

愛子さまからこの質問があったのは、押し付けではなく、患者さんやご家族の価値観と折り合いをつけながら治療を進める私たちの方針をご存じだったからなのでは、と感じました。『ずいぶんと患者さんに寄り添ってケアをなさっているんですね』というお言葉もかけていただきました」

「ラオ・フレンズ小児病院」は患者には無償で医療を提供してきたが、‘25年は長期化する円安の影響や継続的に見込めた大口の支援満了したことなどにより、かつてない財政危機に直面しているという。病院の受け入れ態勢を維持し、ラオスの子どもたちの命を守るため、現在はクラウドファンディングで支援を募っている。

9月12日にスタートしたクラウドファンディングは、目標額は1000万円だった。しかし現在（11月28日時点）の支援総額は1276万円で、達成率は127％と、目標を大幅に上回っている。

「この好調には、愛子さまのご訪問も影響しているようです。支援者がサイトに寄せた応援コメントには、《愛子様の活動で知りました。応援しています》《敬宮愛子さまのご訪問ニュースで、貴院のことを知りました。少しですが応援の気持ちです》などの内容も見受けられました」（前出・皇室ジャーナリスト）

前出の赤尾さんに、愛子さま訪問後のクラウドファンディングの状況を伺った。

「愛子さまのご訪問前は達成率が70％を超えたくらいだったのです。愛子さまのご訪問を通じて、私たちの活動を知って寄付していただいた方もいらっしゃったのです。現在は当初の目標値を超えたので、病院の財務をいっそう安定させ、一人でも多くのラオスの子どもたちの健康と笑顔を守るため、総額1500万円をネクストゴールに設定しました。

愛子さまをお迎えするときはスタッフも緊張しきりでしたが、とても優しいお人柄に接してホッとしたことが思い起こされます。とても短いご訪問時間にもかかわらず、ラオスの小児医療の現場で起きていることに大変興味をもってくださり、ラオ・フレンズ小児病院が目指していることを深くご理解いただけたように感じました。愛子さまのご訪問でラオスという国に興味を持ってくださる人も増えたと思います」

クラウドファンディングの終了日は12月6日。より多くの笑顔が守れるよう、愛子さまも祈られていることだろう――。