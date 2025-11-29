霜降り明星・粗品「俺がＴＨＥ Ｗを救う」初の審査員に ネットで反響「救世主キターー！！」「Ｍ１審査員になる日も近い」
女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」（１２月１３日、後７時）の審査員と大会サポーターが２９日に発表され、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が初めて審査員を務めることになった。
粗品は自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「俺がＴＨＥ Ｗを救う」とコメント。この投稿には「粗品が審査員するなら見たくなるな」「粗品ならガチで救えるわ」「Ｍ１審査員になる日も近いな」「おおお！救世主キターー！！」などの声が寄せられている。
審査員はそのほかに「麒麟」川島明（５回目）、「アンガールズ」田中卓志 （７回目）、「笑い飯」 哲夫（７回目）、友近 （４回目）、「さらば青春の光」森田哲矢（２回目）、「ハイヒール」リンゴ （４回目）。大会サポーターは「相席スタート」山添寛、お笑いコンビ「コットン」が務める。
大会史上最多総エントリー数１０４４組の今大会は、決勝に紺野ぶるま、もめんと、電気ジュース、エルフ、ニッチェ、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博の８組が進出。番組ＭＣは「フットボールアワー」後藤輝基と同局の黒田みゆアナウンサー。