この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber Eatsが障害発生で大混乱… 新代表就任も対応は変わらずか」と題した動画を公開。先日発生したUber Eatsの大規模なシステム障害を取り上げ、障害そのものよりも「アナウンスが全くない」という同社の対応に大きな問題があると指摘した。

動画でレクター氏は、11月27日の夜ピーク帯に東京エリアを中心に発生したシステム障害の経緯を説明。この障害により、多くの配達員が注文を受けられない状況に陥った一方で、一部の配達員には高単価の注文が殺到する「爆鳴り状態」が発生し、配達員間で著しい格差が生まれたと語った。さらに、障害が発生したのが配達件数に応じて報酬が上乗せされる「日跨ぎクエスト」の最終日であったことから、「クエストを達成できなかった」と未達成者が続出したという。

レクター氏が最も問題視するのは、Uber Eats側の情報提供の欠如である。障害発生中、配達員や注文者に対してアプリ内での通知やメールでの連絡が一切なく、公式X（旧Twitter）で復旧が報告されたのは混乱が収束した後だった。この点についてレクター氏は、「障害発生よりも大きな問題」だと断言。他社サービスではシステムエラーや悪天候時に迅速な案内があることを例に挙げ、Uber Eatsの対応がいかに不十分であるかを強調した。

11月26日付けで新代表が就任したばかりのタイミングで起きた今回の騒動。レクター氏は、新体制への移行期であることを踏まえつつも、長年指摘され続けている情報伝達の問題が一向に改善されない企業体質に疑問を呈し、今後の対応が新代表の手腕を問う試金石になるとの見方を示した。

YouTubeの動画内容

00:52

Uberで大規模障害が発生
01:27

一部配達員は“爆鳴り”状態に
02:14

日跨ぎクエスト最終日に直撃…障害発生の最悪のタイミング
03:27

障害発生よりも大きな問題点とは
05:43

新代表にいきなり問われる手腕

