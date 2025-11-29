【Amazonブラックフライデー】山崎実業の人気ブランド「tower」が最大56%オフに

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回は山崎実業の人気ブランド「tower」の商品をご紹介。生活をスタイリッシュに整えてくれる便利アイテムがプライスダウンしています。

ポリ袋やキッチンペーパーのストックに使えるホルダー

調理中のゴミをさっと捨てられる。折り畳み可能な簡易ゴミ箱

ペットフードを袋ごと入れられる密閉ケース

鞄を立てて収納。型崩れを防ぐ収納スタンド

コンロの横に調味料を隠して収納。大容量の2段ラック

取り付けも簡単。角度を調整できるドライヤーホルダー

アクセサリーをおしゃれに演出してくれる3段トレー

冷蔵庫に簡単取り付け。マグネット付きのスパイスラック

電源タップなどをすっきり収納。テレビ裏収納ラック

コンパクトで耐久性に優れたダンボールカッター

調理中のお玉や菜ばしの置き場所に。ちょい置き用スタンド

ゴミの分別にも便利。蓋が横に開く簡易ゴミ箱

使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー

シンク下のスペースにあわせて伸縮するプライパン＆鍋蓋スタンド

マグネットが付く浴室壁面に取り付けられるワイドラック

流せるトイレブラシのハンドルと替えブラシをすっきり収納

からまりやすいケーブルをスマートに収納できるボックス

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。