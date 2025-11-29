【Amazonブラックフライデー】山崎実業の人気ブランド「tower」が最大56%オフに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回は山崎実業の人気ブランド「tower」の商品をご紹介。生活をスタイリッシュに整えてくれる便利アイテムがプライスダウンしています。

→Amazon「山崎実業」はこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポリ袋やキッチンペーパーのストックに使えるホルダー


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) ポリ袋 & キッチンペーパーホルダー ホワイト 約W13×D11.5×H26cm プレート Plate 戸棚下収納 キッチン収納 7982

2,310円 → 1,598円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



調理中のゴミをさっと捨てられる。折り畳み可能な簡易ゴミ箱


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) ポリ袋エコホルダー ホワイト 約W12×D9.5×H16.5cm タワー tower 卓上ゴミ箱 三角コーナー 水切り スリムに折り畳める 6787

1,100円 → 935円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ペットフードを袋ごと入れられる密閉ケース


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3ｋｇ 計量カップ付 ホワイト 約W28×D16.5×H28.5cm(蓋開口時:約H43cm) タワー フードストッカー 保存容器 5613

2,970円 → 2,423円（18%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鞄を立てて収納。型崩れを防ぐ収納スタンド


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) バッグ収納スタンド 2個組 ホワイト 約W31.8XD24XH21cm (1組あたり) smart スマート クローゼット収納 調整できる仕切り幅 台座連結可能 4956

3,740円 → 2,130円（43%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンロの横に調味料を隠して収納。大容量の2段ラック


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 【 完成品 ストッパーのみ要取付 】 隠せる 調味料ラック 2段 ブラック 約W12.5×D50〜93×H52.5cm タワー tower 大容量 引き出し式 コンロ横 キッチンラック 4335

15,950円 → 12,322円（23%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



取り付けも簡単。角度を調整できるドライヤーホルダー


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 ウォール 角度調節 ドライヤーホルダー 石こうボード壁対応 ホワイト W8×D13×H14cm タワー tower 壁掛け ハンズフリー ドライヤースタンド 10104

2,530円 → 2,150円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクセサリーをおしゃれに演出してくれる3段トレー


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) アクセサリー ３段 トレー タワー ブラック 約W24.7XD15.7XH25.7cm タワー 小物入れ アクセサリー収納 4725

2,970円 → 2,524円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



冷蔵庫に簡単取り付け。マグネット付きのスパイスラック


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) マグネット スパイスラック ホワイト 約W24.5×D11×H8.5cm プレート Plate キッチンラック 調味料ラック キッチン 収納 2410

1,980円 → 1,150円（42%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



電源タップなどをすっきり収納。テレビ裏収納ラック


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) テレビ裏収納ラック ブラック 約W57×D11×H12.5cm スマート テレビ裏 ルーター収納 収納棚 4484

4,180円 → 1,996円（52%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトで耐久性に優れたダンボールカッター


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) マグネット セラミック ダンボールカッター ブラック W4.7×D1.2×H4.7cm タワー tower 玄関扉に収納 1352

1,100円 → 935円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



調理中のお玉や菜ばしの置き場所に。ちょい置き用スタンド


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) お玉 & 鍋ふたスタンド ホワイト 約W10×D10×H15cm タワー tower お玉置き 鍋ふた置き スタンド 2248

1,870円 → 1,683円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ゴミの分別にも便利。蓋が横に開く簡易ゴミ箱


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 横開き分別ゴミ袋ホルダー ブラック 約W22XD34XH56cm ルーチェ ゴミ箱 ワイドな開口部 ゴミ袋が取り出しやすい 4908

3,960円 → 3,365円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 折り畳みドアハンガースマート ホワイト 2×7~20.5×20cm 7161

1,650円 → 811円（51%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シンク下のスペースにあわせて伸縮するプライパン＆鍋蓋スタンド


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) シンク下 伸縮 鍋蓋 & フライパンスタンド ホワイト 約W45~82×D20×H17.5cm プレート Plate キッチン収納 持ち手置き付 3965

4,070円 → 1,802円（56%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



マグネットが付く浴室壁面に取り付けられるワイドラック


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルーム ラック ワイド ホワイト 約W28XD9.5XH8cm ミスト 浴室ラック 浴室収納 フック付き 4237

2,640円 → 1,280円（52%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



流せるトイレブラシのハンドルと替えブラシをすっきり収納


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 替えブラシ 収納付き 流せるトイレブラシ スタンド ホワイト 約W11XD12XH17cm タワー tower トイレブラシケース トイレ掃除 5722

1,760円 → 1,483円（16%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



からまりやすいケーブルをスマートに収納できるボックス


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) ケーブルボックス ウェブ L ホワイト 約W40×D15.5×H14.5cm 電源タップ ケーブル 収納 2707

3,630円 → 2,005円（45%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


シルコット

シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】

1,277円 → 1,023円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


スリーエム(3M)

【Amazon.co.jp限定】 3M お風呂掃除 スポンジ 抗菌 特殊研磨粒子 2個 スコッチブライト バスシャイン BM-12K 2P

788円 → 670円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

990円 → 710円（28%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,333円 → 979円（27%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

1,890円 → 1,589円（16%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


