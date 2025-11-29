【Amazonブラックフライデー】山崎実業の人気ブランド「tower」が最大56%オフに
ポリ袋やキッチンペーパーのストックに使えるホルダー
山崎実業(Yamazaki) ポリ袋 & キッチンペーパーホルダー ホワイト 約W13×D11.5×H26cm プレート Plate 戸棚下収納 キッチン収納 7982
2,310円 → 1,598円（31%オフ）
調理中のゴミをさっと捨てられる。折り畳み可能な簡易ゴミ箱
山崎実業(Yamazaki) ポリ袋エコホルダー ホワイト 約W12×D9.5×H16.5cm タワー tower 卓上ゴミ箱 三角コーナー 水切り スリムに折り畳める 6787
1,100円 → 935円（15%オフ）
ペットフードを袋ごと入れられる密閉ケース
山崎実業(Yamazaki) 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3ｋｇ 計量カップ付 ホワイト 約W28×D16.5×H28.5cm(蓋開口時:約H43cm) タワー フードストッカー 保存容器 5613
2,970円 → 2,423円（18%オフ）
鞄を立てて収納。型崩れを防ぐ収納スタンド
山崎実業(Yamazaki) バッグ収納スタンド 2個組 ホワイト 約W31.8XD24XH21cm (1組あたり) smart スマート クローゼット収納 調整できる仕切り幅 台座連結可能 4956
3,740円 → 2,130円（43%オフ）
コンロの横に調味料を隠して収納。大容量の2段ラック
山崎実業(Yamazaki) 【 完成品 ストッパーのみ要取付 】 隠せる 調味料ラック 2段 ブラック 約W12.5×D50〜93×H52.5cm タワー tower 大容量 引き出し式 コンロ横 キッチンラック 4335
15,950円 → 12,322円（23%オフ）
取り付けも簡単。角度を調整できるドライヤーホルダー
山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 ウォール 角度調節 ドライヤーホルダー 石こうボード壁対応 ホワイト W8×D13×H14cm タワー tower 壁掛け ハンズフリー ドライヤースタンド 10104
2,530円 → 2,150円（15%オフ）
アクセサリーをおしゃれに演出してくれる3段トレー
山崎実業(Yamazaki) アクセサリー ３段 トレー タワー ブラック 約W24.7XD15.7XH25.7cm タワー 小物入れ アクセサリー収納 4725
2,970円 → 2,524円（15%オフ）
冷蔵庫に簡単取り付け。マグネット付きのスパイスラック
山崎実業(Yamazaki) マグネット スパイスラック ホワイト 約W24.5×D11×H8.5cm プレート Plate キッチンラック 調味料ラック キッチン 収納 2410
1,980円 → 1,150円（42%オフ）
電源タップなどをすっきり収納。テレビ裏収納ラック
山崎実業(Yamazaki) テレビ裏収納ラック ブラック 約W57×D11×H12.5cm スマート テレビ裏 ルーター収納 収納棚 4484
4,180円 → 1,996円（52%オフ）
コンパクトで耐久性に優れたダンボールカッター
山崎実業(Yamazaki) マグネット セラミック ダンボールカッター ブラック W4.7×D1.2×H4.7cm タワー tower 玄関扉に収納 1352
1,100円 → 935円（15%オフ）
調理中のお玉や菜ばしの置き場所に。ちょい置き用スタンド
山崎実業(Yamazaki) お玉 & 鍋ふたスタンド ホワイト 約W10×D10×H15cm タワー tower お玉置き 鍋ふた置き スタンド 2248
1,870円 → 1,683円（10%オフ）
ゴミの分別にも便利。蓋が横に開く簡易ゴミ箱
山崎実業(Yamazaki) 横開き分別ゴミ袋ホルダー ブラック 約W22XD34XH56cm ルーチェ ゴミ箱 ワイドな開口部 ゴミ袋が取り出しやすい 4908
3,960円 → 3,365円（15%オフ）
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー
山崎実業(Yamazaki) 折り畳みドアハンガースマート ホワイト 2×7~20.5×20cm 7161
1,650円 → 811円（51%オフ）
シンク下のスペースにあわせて伸縮するプライパン＆鍋蓋スタンド
山崎実業(Yamazaki) シンク下 伸縮 鍋蓋 & フライパンスタンド ホワイト 約W45~82×D20×H17.5cm プレート Plate キッチン収納 持ち手置き付 3965
4,070円 → 1,802円（56%オフ）
マグネットが付く浴室壁面に取り付けられるワイドラック
山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルーム ラック ワイド ホワイト 約W28XD9.5XH8cm ミスト 浴室ラック 浴室収納 フック付き 4237
2,640円 → 1,280円（52%オフ）
流せるトイレブラシのハンドルと替えブラシをすっきり収納
山崎実業(Yamazaki) 替えブラシ 収納付き 流せるトイレブラシ スタンド ホワイト 約W11XD12XH17cm タワー tower トイレブラシケース トイレ掃除 5722
1,760円 → 1,483円（16%オフ）
からまりやすいケーブルをスマートに収納できるボックス
山崎実業(Yamazaki) ケーブルボックス ウェブ L ホワイト 約W40×D15.5×H14.5cm 電源タップ ケーブル 収納 2707
3,630円 → 2,005円（45%オフ）
その他のセール商品
シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】
1,277円 → 1,023円（20%オフ）
【Amazon.co.jp限定】 3M お風呂掃除 スポンジ 抗菌 特殊研磨粒子 2個 スコッチブライト バスシャイン BM-12K 2P
788円 → 670円（15%オフ）
アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
1,333円 → 979円（27%オフ）
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
1,890円 → 1,589円（16%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
