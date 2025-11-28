将来設計が台無し…社長夫人を夢見たのに彼氏が既婚者だと知ってどん底に落ちた話
彼氏がお金持ちだとわかったら、セレブ婚を妄想せずにはいられなくなる人も多いと思います。しかも次期社長というポジションだと、社長夫人になるのも夢じゃありません。そんな大チャンス到来のタイミングで、彼氏の秘密を知ってしまって、どん底に突き落とされることもあるようで……？ 今回は、社長夫人を夢見たのに彼氏が既婚者だと知ってどん底に落ちた話をご紹介いたします。
既婚者だった
「彼氏の実家は会社を経営しているので、いずれは彼氏が社長の座につくことになっています。つまり彼氏と結婚できたら私は社長夫人……！ このチャンスは絶対に逃したくないと思っていた矢先、彼氏のとんでもない秘密があきらかになりました。なんと彼氏は既婚者だったのです……。
思い返せば、ホテルに行っても夜は絶対に家に帰っちゃうし、土日にデートをしたこともなかったんですよね。連絡をしても返事が遅かったり、年末年始に初詣に誘ったときも断られたっけ……。おかしな点はいっぱいあったのに、社長夫人になるという将来設計ばかり考えていて、なにも気づきませんでしたね。
悔しいし別れたくないので、奥さんと離婚するようにお願いしたけど、『黙ってたのはごめん』『でもさすがにその選択肢はないから』と言われて、あっけなくフラれました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）
▽ 既婚者であることを隠して付き合うなんて、最低な行為ですよね。ただ社長夫人という肩書きやお金に目がくらんでしまうと、大切なことを見抜けなくなるのかもしれません。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。