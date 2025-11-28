JRA発表

競馬のG1ジャパンカップ（3歳上、芝2400メートル）は30日、東京競馬場で行われる。当日の会場では豪華トークショーの実現が緊急決定。「えっ!? ウソまじ？」とネット上で驚きの声が広がった。

大物の共演が実現する。JRAはレース当日に開催されるスペシャルトークショーの出演者を発表。日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏と元騎手で現調教師の福永祐一氏の参加が緊急決定した。

JRAの公式競馬エンタメサイト「JRA FUN」の公式Xは27日、「11月30日(日)、ジャパンカップ当日 東京競馬場にイチローさんが来場しトークショーを開催 動画でも共演した福永祐一調教師のトークショー出演が緊急決定！」と文面でつづった。

この一報にネット上が騒然。競馬ファンから歓喜の声が溢れた。

「えっ！？！ウソまじ？」

「もうお祭りじゃない、楽しみだー！」

「まじかww」

「わぁー見たいなぁ」

「えっえっえっ」

「うわーうわーうわー！！！豪華すぎて！！！」

イチロー氏は昨年に続き、ジャパンカップに来場。トークショーの他、表彰式プレゼンターも務める。



（THE ANSWER編集部）