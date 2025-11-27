『DOWNTOWN＋』“12月のイチオシ配信作品”を発表 生配信でサプライズ演出も【一覧掲載】
お笑いコンビ・ダウンタウンによる配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式「X」が27日更新され、“12月のイチオシ配信作品”を発表した。
【動画あり】「（泣きそうに）なってないよ」松本人志、生配信直後のインタビュー
Xでは「月刊DOWNTOWN+ 12月のイチオシ配信作品 来月の配信作品を一足先にお伝えします」とし「みなさま楽しみにお待ちください」とメッセージ。「こちらの作品以外も、もちろん更新してまいります。各作品の配信予定日は毎週投稿いたします」と伝えている。
11月1日の配信初日、1年10ヶ月ぶりの活動再開となる松本がスタジオに登場すると、DOWNTOWN＋の年額プランに登録し、抽選で招待された会員から大きな拍手と「おかえりー」という歓声が沸き起こった。
その後も新番組の配信をはじめ、松本局長verの『ナイトスクープ』配信が決定するなど、毎週新たなコンテンツを提供し、話題を振りまいている。
■12月のイチオシ配信作品は以下のとおり
※配信内容は予告なく変更になる可能性もあり。
【放送室】
松本人志・高須光聖のコンビでお送りする伝説的ラジオがDT+にも登場
【過去の単独ライブ】
過去の単独ライブ三部作を、松本人志による撮り下ろしのオリジナルコメンタリー付きで配信
【松本人志ドキュメンタリー(仮)】
約2年ぶりの収録！「DOWNTOWN+」11/1生配信までの松本人志を密着！
【12/6（土）LIVE+】※生配信
今回はサプライズな演出も?!今回も年額プランご契約者に生観覧ご応募特典あり！
【12/20（土）ダウンタウンのお笑い帝国大学（OIU） 】※生配信
第1回入学試験を開催したお笑い帝国大学（OIU）。生配信で松本人志が講評を実施
【ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！】
トーク以外もいよいよ解禁!?
【松本人志と〇〇したい】※オリジナル新作
ゲストが“松本人志とやりたかった事”を叶える企画が始動。今回のゲスト千原ジュニアが…松本人志と、室内コントをしたい！
【ZONE 05】※オリジナル新作
大規模企画始動！極限環境に閉じ込められた5人の心理実験「ZONE05」で、人間性が試される5時間におよぶ密室の攻防
なお、12月29日〜1月4日は毎日番組を更新。
