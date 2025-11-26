ホテルのバーで薬物盛られた？ 病院搬送の米女優「外でタバコ吸ってる間に…」
映画「アメリカン・パイ」で知られるタラ・リード（50歳）が、米シカゴ近郊のホテルのバーで、飲み物に薬物を混入されたという。事件後、タラは車椅子に乗せられ、最終的に担架で病院へ搬送された。
米ゴシップサイト・TMZが入手した映像では、タラが言葉をうまく話せず、ロビーで車椅子からずり落ちる様子が映っている。
タラは「ホテルに到着してチェックイン後、バーでワインを注文し、外でタバコを吸ったの。その間飲み物を置いていたんだけど、戻るとグラスがナプキンで覆われていたわ。自分ではそんなことをしないので不審に思ったけど、そのまま飲んだところ意識を失って、気づいたら8時間後に病院にいたの」と語っている。医師からは「薬物を盛られた可能性がある」と告げられたが、具体的な種類は不明だという。
過去に薬物依存やアルコール問題を公表しているタラだが、現在は「ワインを少量飲む程度で、強い酒は口にしない」と強調。事件当日も「ワイン一杯とタバコだけだった」と説明している。
代理人はデイリー・メール紙に対し「タラは飲み物が細工されたと信じて警察に届け出を行いました。現在は回復中で、プライバシーを尊重していただけますようお願いします」と声明を発表。さらに「誰にでも起こり得ることですので、飲み物から目を離さないよう注意してください」と警告している。
