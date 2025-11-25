人気アイドルグループ・CUTIE STREETのヒット曲のタイトルであり、そのフレーズ自体が流行した「かわいいだけじゃだめですか？」。では、実際のところ、イマドキの若者は「かわいいだけじゃだめ」と思っているのだろうか。



【写真】「かわいいだけじゃだめですか？」で大ブレークした女性アイドル

高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」がこのほど、全国の現役高校生男女479人に対して「『かわいいだけじゃだめ』だと思うか」というアンケートを実施したところ、68.7%が「思う」と回答。7割近くの現役高校生が「かわいいだけじゃだめ」だと考えていることが分かった。



「かわいいだけじゃだめ」な理由には「性格」と「中身」を挙げる声が多数。「かわいいだけじゃダメ。性格も良くないといけないから」「見た目がかわいくても性格が悪かったら全部台無し」「中身がないと話していて楽しくないと思うから」「中身があって優しい方が大事だから」と冷静な意見が目立った。



一方で「かわいいだけじゃだめだと思わない」（＝かわいいだけで良い）と回答した高校生からは「かわいいは正義」というワードが多数。「かわいいが正義」「かわいいといろんなことで得しそう」「かわいければ人生楽しい！」といった意見が寄せられた。



