¡¡¡Ú¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÍè¤¿¿·Âç´Ø¡Ê2¡Ë¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÄã¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¼è¤ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÅ·À¤Î¤â¤Î¡£ÇØ¶Ú¤Î¶¯¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¤Ï¤¿¤¯¤«Åê¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°·¹»ÑÀª¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ÏÇØ¶Ú¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤À¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤¬22Ç¯4·î¤ËÍèÆü¸å¡¢¶¦¤Ë·Î¸Å¤·¤¿´ØÂç¸µÉô°÷¤Ç°Â¼£ÀîÉô²°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎºäËÜÌÀ·Ä¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÇØÃæ¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë»þ¡¢²¡¤¹¤È°Û¾ï¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë¡£¼ê½Ñ¤·¤Æ¥Ð¥Í¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡£¡È¥Ð¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÚÆù¡É¤ò½é¤á¤ÆÍý²ò¤·¤¿¡×
¡¡ÍèÆü1¥«·î¸å¤ÎÀ¾ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢´ØÂç¤Ï45Ç¯¤Ö¤ê¤Î1ÉôÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Îý½¬¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢µ»½Ñ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤ÇÉô°÷¤ò´¶²½¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÁêËÐ¤È¸þ¤¹ç¤¦¿Í¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢Åö½é¤ÏÆþÌç¤òÇ§¤á¤ë¤«Çº¤ó¤À°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤âÆ°¤«¤·¡¢³Ñ³¦Æþ¤ê¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÂç¤ÎËñ°æÈË½ÕÁí´ÆÆÄ¤Ï7·î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£´ØÂç¤«¤éºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆüÆþ¤ê¤·¤¿¶â´ÝÌ´ÅÍ¤ÈÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¹âµéÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¿©»ö¡£¥Õ¥«¥Ò¥ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö´ØÂçÁ°±Ø¤Î²¦¾¤Ç¿©¤Ù¤¿¥®¥ç¡¼¥¶¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤·TPO¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤êÁÇÄ¾¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¿ÍÊÁ¤Ç¤â¼þ°Ï¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÍèÆü3Ç¯7¥«·î¤ÇÂç´Ø¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£¡ÊÆÃÊÌ¼èºàÈÉ¡Ë