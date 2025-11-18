ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下、PB）「からだWelcia」から、「おひとつどうぞ！とまらないアーモンド小魚の個包装」を11月18日から全国のウエルシア薬局で発売する。

「とまらないアーモンド小魚」は、「からだWelcia」の中でも特に大きな人気を誇る定番スナック。商品に関するリクエスト・アイデアを募集するWebサイト「からだの声とくらしの声」では、消費者から同商品の個包装化に関する熱い期待の声が数多く寄せられた。ウエルシア薬局は、かねてから個包装化に取り組んでいたが、今回、ついに準備が整い、「おひとつどうぞ！とまらないアーモンド小魚の個包装」として個包装商品の発売を決定した。

同商品のこだわりは、瀬戸内海産カタクチイワシの煮干を使用している点。穏やかな海で育った魚体は灰白色で、魚質が柔らかく肉繊維が粗いため、加工後もサクサクとした食感を楽しめる。さらにアーモンドは、気温状況に合わせて焙煎温度を調整することで香ばしさを最大限に引き出し、小魚の味付の工夫も相まって、他にはない“とまらないおいしさ”を実現した。個包装にすることで、仕事の合間や家事の合間、ちょっとした外出先でも手軽に楽しめる一品となっている。

味付した瀬戸内海産カタクチイワシの煮干と香ばしいアーモンドが絶妙にマッチした、手に取りやすく、食べやすい絶品スナックを楽しんでほしいという。

［小売価格］645円（税込）

［発売日］11月18日（火）

ウエルシア薬局＝https://www.welcia-yakkyoku.co.jp