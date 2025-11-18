【ハイスクール奇面組】4週連続リーダービジュアル第三弾は御女組の天野邪子！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて2026年1月より毎週金曜23時30分から放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。4週連続で公開するリーダービジュアル、第三弾はスケバン集団 ”御女組” のリーダー・天野邪子！
＞＞＞天野邪子や御女組のビジュアルやキャストをチェック！（写真3点）
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
そんな『ハイスクール奇面組』が令和の時代に放送決定。
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて2026年1月より放送が始まるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。 ”奇面組” をはじめ、個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいする本作には様々な ”組” が登場する。
現在、4週連続で各 ”組” のリーダービジュアルを公開中。第三弾となる今回は、スケバン集団 ”御女組（おめぐみ）” のリーダー天野邪子（あまの じゃこ）。黒髪ロングヘアーが特徴的で、ココアシガレットを咥えていることが多い彼女。公開されたビジュアルは、スケバングループのリーダーらしく威厳のあるポーズをキメた姿が描かれている。
そんな天野邪子を演じるのはM・A・O。演じるにあたりコメントも到着。
「その名の通りあまのじゃくな邪子さん！ 力強く格好良い言動のなかに、ひょっこりと顔を出す可愛らしさやお茶目さが本当に魅力的なキャラクターだと感じています。奇面組の皆さんが繰り広げる愉快なドタバタ劇にどのように関わっていくのか、ぜひ放送を楽しみにしていただければ幸いです。」
そして次週は、最後のリーダーが公開される！ お楽しみに。
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
