¡Ú£Ï£Î£Å¡ÛÊ¿ÅÄ¼ù¤¬ß·ÅÄÀéÍ¥¤ËÈ½Äê£°¡½£³¤Ç´°ÇÔ¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢½÷»Ò¥¢¥È¥àµéÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÇÊ¿ÅÄ¼ù¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ß·ÅÄÀéÍ¥¡Ê£²£·¡Ë¤Ë£³¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡ËÈ½Äê£°¡½£³¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ¤ÏÅö½é¡¢¥ê¥È¥¥¡¦¥Õ¥©¥¬¥Ã¥È¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥¬¥Ã¥È¤¬Éé½ý·ç¾ì¡£Âå¤ï¤ê¤Ë½¤ÅÍ¤Î½éÂå½÷»ÒÀ¤³¦¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¤Îß·ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£Ò¡¢Ê¿ÅÄ¤ÏÁá¡¹¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òµö¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¡££²£Ò¤â¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÏ¢ÂÇ¤µ¤ìËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£³£Ò³«»ÏÁá¡¹¤Ë¿³È½¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¡¢ß·ÅÄ¤Ë¸åÆ¬Éô¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÆ³«¸å¤â½ª»Ï¡¢ß·ÅÄ¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÊ¿ÅÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¶¯¤¤¾ì½ê¤Ç¡Ê¾¡Éé¤ò¡Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¾¯¤·ÂÇ·â¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡£³£Ò¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¥»¥³¥ó¥É¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ëÂ¦¤Ï·ë¹½¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥»¥³¥ó¥É¤«¤é¡Ë¡ØµÙ¤ó¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Çº£Æü¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾¡Íø¤·¤¿ß·ÅÄ¤Ï¡Ö£Ï£Î£Å¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¥Ê¥ó¥Ð¡¼Âç²ñ¤ÈÆüËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¾¯¤·Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤¤¤¤ÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢È¿¾Ê¤¬Âç¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£