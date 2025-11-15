¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ÆÎÞ¤Ç¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ª¡×µë¿©¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¥ì¥·¥Ô
µë¿©¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¡160g
ÆÚ¤Ò¤Æù¡¡150g
¤¿¤Þ¤Í¤®¡¡1¡¿2¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡1¡¿3ËÜ¡ÊÌó50g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡1¡¿2¤«¤±
¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´Ì¡¡1¡¿2´Ì¡Ê200g¡Ë
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸2
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Å¬ÎÌ
µë¿©¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤¿¤Þ¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤¿¤Þ¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
➂¡¡¤¿¤Þ¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
¤¡¡Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´Ì¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢º½Åü¡¢ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡¢ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÑµÍ¤á¤Ê¤¬¤éº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¡¡¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë±ö¡ÊÅò¤ËÂÐ¤·¤Æ1¡óÄøÅÙ¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë¤æ¤Ç¤ë¡£
¦¡¡¤æ¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢¤¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¨¤µ¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤Ë¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤ó¤À¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡ÌîºÚ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¡¢±ÉÍÜ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ëº½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ò¤æ¤Ç¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢²ÃÇ®¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥½¡¼¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²Ð¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Îµë¿©¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¡Ö»ä¤Îµë¿©¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÂç¹¥¤¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡ª¡Öµë¿©¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿©ºà¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ªÆù¤äÌîºÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹