ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、“デカ盛り”の弁当やパンなどが楽しめる「デカ盛りチャレンジ」と、対象商品を購入すると無料引換券がもらえるキャンペーン「1個買うと1個もらえる」フェアを11月19日から期間限定で行います。

【えっ！】お得じゃん！ コレが「1個買うと1個もらえる」キャンペーンの対象商品一覧です。

「デカ盛りチャレンジ」は2週連続で実施。「大きなチキンステーキ弁当（バター醤油）」（538円、以下、税込み）のほか、値段そのままでボリュームアップする「ばくだんおにぎり炙（あぶ）り牛焼肉」（173円、以下、税込み）や「トリプルハムチーズエッグサンド」（278円）、驚きサイズかつお手頃価格の「デカ盛りプリン」（214円)）など弁当、パン、スイーツなど計17商品がラインアップ。

「1個買うと1個もらえる」フェアでは、対象商品を購入すると無料引換券がもらえます。対象商品は「カップヌードル」シリーズ（日清）、「ビタミン炭酸MATCH（マッチ）」（大塚製薬）などです。