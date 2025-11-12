この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「1歳半検診の子どもの指差し、その重要性を理解していますか？」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが子どもの指差しにまつわる不安について語った。近年は「1歳半で指差ししない＝発達障害？」といった心配を母親たちから多数受けるとし、その背景や意味を丁寧に解説している。

冒頭でHISAKOさんは「1歳半健診で指差ししないと検索すると、だいたい発達障害っていうワードがね、くっついてくるんですよね」と社会的な不安ムードに言及。一方で「指差しって、言葉を話す前の子どもにとってはものすごく便利なコミュニケーションのツール」と、その本質的な役割を語る。そもそも指差しの前には、母親が何かを示した時に子どもが目線を動かす、という発達段階が存在し、それも十分な成長過程の一つと解説。「ママが指したものに子どもの目線が映る。一緒にそのものを見る、これが指差し以前に見られ始める赤ちゃんの行動」と語った。

またHISAKOさんは「指差ししない子でも、ママの示したものに興味を持って目線を動かしていたら、もうそれで十分。言うてるうちに指差し始まる」と、発達の個人差を強調。「指差ししない＝発達障害と、つなげるのは短絡的すぎる」と釘を刺す。

さらに親の不安につけこむような「指差しを無理やりさせる」アプローチは逆効果だと警鐘を鳴らし「やりたくもないことを無理やりやらされ…しんどいよね」と母親の気負いに理解を示す。大切なのは「子どもが興味を持つことにママが乗っかって、一緒に楽しむ」姿勢。「そのトライアングル（子ども・ママ・対象物）の関係がコミュニケーションへの第一歩」だとアドバイスした。

動画のラストでHISAKOさんは「普通や平均に合わせなくて大丈夫。その子の興味のあることにガンガン乗っかって、一緒に楽しむことが発達を引き伸ばす一番のチャンス」と母親たちにメッセージ。次回への期待を残し「また次の動画でお会いしましょう。バイバイ」と締めくくった。

