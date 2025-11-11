¡Ú¥¨¥ô¥¡¡ß¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡Û¥¨¥ô¥¡¿·´´Àþ¡Ö500 TYPE EVA-02¡×¥â¥Ç¥ëÏÓ»þ·×¡¢È¯¿Ê¡ª
¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤ÎÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ö500 TYPE EVA-02¡×¥â¥Ç¥ë¡¢È¯¿Ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ù¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ¤È±¿Å¾»Î¥¢¥¹¥«¥¤¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëÏÓ»þ·×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤È¡Ø¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏÓ»þ·×¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥»¥¤¥³¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ ¡É¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¿·´´Àþ¥¦¥ª¥Ã¥Á¡É ¤ÎÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Âè2ÃÆ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¡Ö500 TYPE EVA¡×¤Î2¹æµ¡¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤ò¤â¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¿·´´Àþ¡Ö500 TYPE EVA-02¡×¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£
Ê¸»úÈ×¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¡Ö500 TYPE EVA-02¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¹õ¤È¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó2¹æµ¡¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¡£500·Ï¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤¬¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î·×´ï¤òÌÏ¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤ò·ë¤ÖÊüÊªÀþ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1»þ¤Çßê¤á¤¯¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢±¿Å¾¼¼¤ÎÁëÏÈ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£»þÊ¬¿Ë¤Ï¡¢°Å°Ç¤Ç¸÷¤ë¥ë¥ß¥Ö¥é¥¤¥È¡ÊÃß¸÷»ÅÍÍ¡Ë¤Ä¤¡£
ÏÓ»þ·×¤Ï¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó2¹æµ¡¤Îµ¡ÂÎ¿§¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£Å·ÌÌ¤Ë¤ÏNERV¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡Ö500 TYPE EVA-02¡×¤È±¿Å¾»Î»Ñ¤Î¥¢¥¹¥«¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡¦JR-HECWK/Ä¶¿Ê²½¸¦µæ½êZ¡¦TX
¡ÊC¡Ë¥«¥é¡¼
