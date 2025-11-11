¡Ö¤â¤¦Ï«Æ¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×57ºÐ¤ÇÁá´üÂà¿¦¤·¤¿¸µIT¼Ò°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÊÇ¯¶âÀ¸³è¡É¤Î¥ê¥¢¥ë
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇß»Ò¤ÎÇ¯¶â¥È¡¼¥¯!¡×¤ÎÆ°²è¤Ë66ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£IT´Ø·¸¤Î»Å»ö¤«¤é57ºÐ¤ÇÁá´üÂà¿¦¤·¡¢65ºÐ¤ÇÇ¯¶â¼õµë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ¸³èÀß·×¤ä¡¢¸½ºß¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¸½ºß66ºÐ¤Ç¡¢Ç¯¶â¼õµë¤Ï65ºÐ¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áá´üÂà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï57ºÐ¤Î»þ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦Ï«Æ¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·èÃÇ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Âà¿¦¤«¤éÇ¯¶â¼õµë³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÃß¤¨¤¿Ãù¶â¤ÇÀ¸³è¡£ÃËÀ¤Ï¡ÖÇ¯´Ö200Ëü±ß¤¢¤ì¤ÐÀ¸³è¤Ç¤¤ë¡×¤È·×»»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Ç¯¶â¼õµë³Û¤âÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·×²è¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÅ°Äì¤·¤¿»ñ»º´ÉÍý¤À¡£Åö»þ¡¢Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢Ìó4000Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò7Ç¯¤Ç´°ºÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ä¤¬¤óÊÝ¸±¤ò¸«Ä¾¤·¡¢·î4.5Ëü¡Á5Ëü±ß¤Î»Ù½Ð¤òºï¸º¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
36Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿IT¶È³¦¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¡Ö5Ç¯Á°¤Îµ»½Ñ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Û¤ÉÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¾ï¤ËÃÎ¼±¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÇÏª¡£Âà¿¦¸å¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¼ã¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Åê»ñ¡¦ÃùÃß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¡Ö¥í¡¼¥ó¤Ï¡ÊÇ¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡Ë´°Á´¤Ë½ª¤¨¤Æ¤ª¤¯»ö¡×¤È¸ì¤ê¡¢·×²èÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Ç¯¶â¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡ª ³¹³Ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤«¤é¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¡¢»È¤¤Æ»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½ºß¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
