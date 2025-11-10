松浦悠真「南は夏、北は冬の両極端な1週間」台風26号と強い寒気に警戒呼びかけ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
11月10日週の天気について、YouTube「マニアック天気」チャンネルで気象予報士の松浦悠真氏が解説動画『【週間解説】北は強い寒気 南は台風接近』を公開。松浦氏は今週の気象状況を「南は夏、北は冬というような両極端な1週間になっていきそうです」と表現し、注目点を語った。
松浦氏は、北日本にはマイナス27度以下の強い寒気が流れ込み、特に青森付近まで-6度のラインが南下して「青森ぐらいまでは平地でも雪の可能性がある」と指摘。さらに「-30℃の寒気が東北北部まで南下する予想になっていまして、乾いた雪の降りにも注目されています」と、週前半の寒波を警告した。
一方、南日本については「沖縄は台風26号や前線などの影響で、雨が長く降り続いて大雨となりそう」とし、南西諸島含めて20度超の高温も見込まれると伝える。「今週は南の方が台風の影響も受ける」「九州南部や那覇などは雨の日が多い」と、地域ごとの注意点に触れた。
また、気温変動について「西日本、東日本は晴れる分、朝の冷え込みが強めとなりますが、日中は20度前後まで上がる日も多い」と解説。寒暖差が激しいエリアや、雪・雨の予想される地域についても「寒気が入ったり、しりぞいたり、そういう繰り返しになっていく」との見通しを述べた。
北日本から東日本の日本海側では「降水が続き、北海道では平地でも雪のところが出てきます」と言及。ただ、列島を大きく覆うような「土下雪」ではなく、「北海道の日本海側は長く雪が降り続くのが特徴」と説明した。
動画の締めでは「今週は比較的穏やかな天候が続くところが多いですが、沖縄などでは台風26号の影響で荒れやすい」と注意喚起。「週の後半また雪が強まる場合は追加動画で解説予定です」と伝えた上で、来週以降の天気解説も予告した。
