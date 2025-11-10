ファミマの「ファミマツケン福袋」を発売前に開封 ゴールドに輝く豪華マツケングッズが“オレ！”
「ファミリーマート」は、11月11日（火）から、マツケンこと松平健のオリジナルグッズを詰め合わせた「ファミマツケン福袋」の抽選申し込み受付を開始する。今回クランクイン！トレンドは、本商品を特別にお借りし、一足先に中身をチェック。「オレ！（＝見事だ）」と言いたくなる豪華マツケングッズを紹介する。
【写真】ゴールドカラーがまぶしいw 「ファミマツケン福袋」の中身
■ご利益ありそう！
今回発売される「ファミマツケン福袋」は、ゴールドに輝く「ファミリーマート」限定のマツケンオリジナルグッズと「ファミチキ」各種、パン、おむすび、デザートに使える3000円相当のクーポン冊子などをセットにした3300円の福袋（価格は税込）。
さっそく外箱を開封すると、まずは煌びやかなゴールドカラーの背景に、ニッコリ笑顔を輝かせるマツケンの姿と“Fami Matsuken”のロゴがあしらわれた「ランチョンマット」が登場。サイズは横35cm×縦25cmと大きめで、食卓に置けば存在感抜群だ。豪華絢爛な「ランチョンマット」は、お正月のごちそうと並べても引けを取らないだろう。
そんなランチョンマットの下には、マツケンの着物に負けないくらい高級感あふれるタンブラーやトランプが入っていた。「ステンレスタンブラー」はボディにマツケンの名前と芸紋を冠したデザインで特別感満載！ 保温・保冷性能で、温かい飲み物も冷たい飲み物も適温をキープできる機能性にも優れたアイテムだ。
そして、「すごすぎる！」と驚いたのが「でっかいトランプ」。通常のトランプカードよりも大きなサイズで作られているだけでなく、3と8（サンバ）やJ〜K、JOKER2枚にマツケンデザインが施された、コラボならではのトランプだ。マツケンのさまざまな表情をデザインしたトランプはご利益がありそう…もしもババ抜きをしてJOKERが手元に来ても喜んでしまうかもしれない。
また、新年から運試しができる「おみくじ開運カード」は、全6種のデザインの中から1種がランダムで入っているほか、500個に1個の確率で1万円相当の「ファミペイギフトカード」や3000個に1個の確率で松平の直筆サインが入っているという。ちなみにこの「おみくじ開運カード」はスマホケースに入るサイズ。毎日持ち歩けば運気をより引き寄せられるかも。
なお、「ファミマツケン福袋」の抽選は1人1回1個までの制限付き。申込期間は11月11日（火）10時00分〜11月24日（月）23時59分まで。当選結果は11月26日（水）に順次メールにて発表され、当選者は2026年1月1日（木）10時00分〜1月14日（水）23時59分の期間で受取が可能となる。
