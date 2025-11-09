夫がつらい時に寄り添うことにした妻は、15年前の夫の失言が忘れられない。【ママリ】

忘れたくても忘れられないことは誰にでもあると思います。忘れたと思っていてもふとした瞬間にトラウマのように思い出してしまうこともあるでしょう。心に深く刺さっていることほど、簡単に忘れることはできないですよね。経済的に厳しくなるという時期に、夫から会社を辞めると言われた安田ふくこ(@3kyoudiary)さん。夫に寄り添うことにしますが、安田ふくこさんは夫から言われた一言が忘れられずにいました。『これからお金がかかるって時、夫に言われた事』をご紹介します。

すごい人だと、夫から褒められても、素直に喜べない理由

お金のことや今後のことを話し合うことができた安田ふくこさん夫婦。しかし、夫は仕事を辞めたい安田ふくこさんに伝えます。返答に悩んだ結果、夫に寄り添う結論を出した安田ふくこさん。



夫は、安田ふくこさんに感謝をしますが、安田ふくこさんには忘れられない夫からの言葉ありずっと引っ掛かているようで、素直に受け取れないみたいです。

夫の一言にずっと苦しめられてきた

ずっと我慢していたことがあって、心にとどめていた安田ふくこさん。ついに長年の思いを夫にぶつけることができました。



一番理解してほしかったとき、一番理解してほしい人に「最低な母親」と言われた安田ふくこさんのつらさには胸が締め付けられますね。



夫は謝罪の言葉を口にします。

心からの謝罪。でもなかったことにはできない…

夫は誠心誠意の謝罪をしています。きっと本心なのでしょう。



ですが、過去のことをなかったことにすることはできませんよね。この後の夫婦生活は、安田ふくこさんを尊重し、寄り添い、つらい時に一番の味方であってほしいと願います。

