新作キタッッ♡【ミスド】うちカフェ華やぐ「チョコドーナツ」って？

毎年人気の【ミスタードーナツ】「ポン・デ・ショコラ」シリーズが、今年もついに登場！ チョコの魅力をとことん味わえる4種がラインナップしています。この記事では、気になる新作の魅力をたっぷりご紹介！

隠し味はヘーゼルナッツとバニラの風味

もちもち食感が特徴の「ポン・デ・リング」生地。ショコラシリーズでは生地がショコラ風味になっており、4種それぞれ異なるトッピングにも注目したいところ。“チョコづくし”を楽しめるドーナツになっています。シンプルながらレトロで可愛いパケにも注目です。

ご褒美感たっぷり！ ケーキのような「ポン・デ・生チョコショコラ」

キューブ状の生チョコとホワイトチョコのデコレーションが高級感漂う「ポン・デ・生チョコショコラ」。見た目にも華やかで上品。手土産にもおすすめです。@ftn_picsレポーターHaruさんは「口の中でとろける濃厚な生チョコがドーナツとマッチ」「たまらない美味しさ」と絶賛しています。テイクアウト\237(税込) / イートイン \242(税込)

新発売！ 新感覚！？ 「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

「絶品」「今までに食べたことがないような新しい味わい」と、レポーターHaruさんが紹介するのは「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」。チョコレートコーティングの内側には、ショコラカスタードクリームが絞られています。トッピングのチョコクランチで、さらにゴージャス感がアップ。テイクアウト\237(税込) / イートイン \242(税込)

チョコづくし4商品は全制覇したくなるかも！

ショコラ生地をじっくり味わうなら、グレーズをコーティングしたシンプルな「ポン・デ・ショコラ」がおすすめ！ テイクアウト\183（税込）/ イートイン\187（税込）。そして、チョコ好きにイチオシは、ショコラ生地をチョコレートコーティングした「ポン・デ・ダブルショコラ」。テイクアウト\194（税込）/ イートイン\198（税込）です。

どれもチョコを満喫できて、コーヒーや紅茶などホットドリンクとの相性もよさそうです。【ミスタードーナツ】の「ポン・デ・ショコラ」でおしゃれなカフェタイムを過ごして。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N