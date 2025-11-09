今回は、義両親との旅行中、高級うなぎを奢らされたエピソードを紹介します。

「これぐらいケチるなよ」と言う夫…

「ワガママな義両親と旅行しましたが、義両親はまだ授乳中の私に『行動が遅すぎる！』と言って勝手にどこかに行ってしまったり、授乳中の車内をのぞきこんできたりして、ウンザリ。

そしてお昼にうなぎを食べることになりましたが、まだ乳児の娘が泣き出し授乳していたら、義両親はさっさとうなぎを食べて先にお店を出ていってしまいました……。そしてなぜか、お昼代はウチが全額負担することになり、その金額は5万6000円。『5万も払うなんて聞いてない……』とブチ切れそうになりました。

で、夫に文句を言いましたが、夫は『これぐらいケチるなよ』と言ってきてあきれました。さらに夫には『宿泊代を出してもらうんだからいいだろ？』と言われましたが、泊まるのは激安の宿ですから」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2023年12月）

▽ この女性の義両親が予約した宿は、ありえないほどボロボロの宿だったそうです。なのに高価なうなぎを奢らされるなんて、納得いかないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。