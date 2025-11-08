◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

アイスダンスフリーダンス（ＦＤ）が行われ、リズムダンス（ＲＤ）８位の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は８５・６７点、合計１５５・２８で１０位となった。序盤のリフトでバランスが崩れ転倒扱いに。吉田は「ミスが続いてしまって悔しい。早く練習したい」と唇をかんだ。森田も「悔しい気持ちしかない。もっとブラッシュアップしていきたい」と同様のコメントをした。

今大会前にはカナダから帰国時に荷物がロストバゲージするアクシデントがあった。さらに公式練習が行われた６日には吉田がイタリア選手と接触し、腰を痛めた。トラブルが続く大会となったが「いつもとは違う気持ちで挑んだので、今後のスケートキャリアにつながる」と吉田は前向きに話した。森田は「ＲＤはいい演技ができた。よりＦＤを滑りきることの課題がはっきりした」と前向きに話した。

今後は拠点のカナダに戻り調整。１２月の全日本選手権（東京）へ向け、プログラムの質の改善を求める。吉田は「皆さんに感動していただけるプログラムにしたい」と話し、森田も「どのような練習をしたらいいかを見直したい」と成長に向けての思いを語った。