「車レッカー移動でも日本への愛が深まった」元独代表リトバルスキーが語る、リスペクトと温かさ

かつてJリーグで選手や監督として戦った元ドイツ代表FWピエール・リトバルスキー氏が、日本での「レッカー移動」の経験を語っていた。

1.FCケルンで長くプレーし、ドイツ代表でも73試合に出場したドリブラーであったリトバルスキー氏。クラブで奥寺康彦氏とチームメイトだったこともあり、1993年にJリーグのジェフユナイテッド市原（当時）へと加入したことで知られる。

奥寺から「きっと日本を気に入るはずだよ。小柄な君でもヘディングでゴールを決められるかもしれない」と勧められ、Jリーグ行きを決断したという。

その日本ですぐに活躍を見せると、その後ブランメル仙台（現：ベガルタ仙台）でもプレーしてJFLで現役引退。指導者としても横浜FCとアビスパ福岡で監督を務めるなど、非常に日本と関係が深い人物として知られている。

そのリトバルスキー氏が今回ポッドキャストの「Wie war das Damals？」に出演。日本での印象的な経験として「レッカー移動」のシーンを振り返っていた。

「サッカーがまだ発展途上な国に行き、新しいことを学べた。それは『リスペクト』が何を意味するかという点だ。これはとても重要な言葉だ。日本人は、単純に人に対して尊敬の念を持っているのだ。

彼らはお互いに助けあうことができる。英語もドイツ語もほとんど話せないが、私は素晴らしい形で助けられた。

一度、車を間違った場所に停めてしまって、レッカー移動されてしまったことがある。ただ日本人はとても親切で、車が移動された先の場所をチョークで書いてくれていたんだ。

ただ、もちろん私はその日本語を読むことができなかったので、行き詰まってしまった。当時はまだGoogleレンズがなかったから、『一体これは何なんだ』と立ちすくんでいた。

すると、ある女性が私の脇を掴んで『何をしているんですか？』と言った。そして彼女は私を10分間も横浜市内を案内してくれて、車の場所まで連れて行ってくれたんだ。

私は信じられないほどに幸せだった。だから、私はあの国とその温かさを愛するようになったんだ」

リトバルスキー氏はJリーグへと移籍した際に人々の温かさやリスペクトに感銘を受け、日本への愛情を深めていったようだ。