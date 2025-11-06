ブロガーのNOBOさんの漫画がインスタグラムで3800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

しょっちゅう食事を並べたテーブルに上がってくる愛猫。ダメと言ってもきかないので、見かねた飼い主の女性は…という内容で、読者からは「これはもう許すしかない（笑）」「かわいいからOK！」などの声が上がっています。

NOBOさんは、インスタグラムやブログ「じゃじゃ嫁日記」などで作品を発表しています。NOBOさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

NOBOさん「こらしめるためにかぶせたのに、結果的に猫たちを楽しませる結果になってしまい、私たちも思わず笑ってしまったからです」

Q.猫たちがテーブルに上がってしまう理由は何だと思いますか。

NOBOさん「『カイ』も『ナル』もかつお節が大好物なのですが、たまたま食卓にあったのを見て覚えていたのか、それをきっかけにテーブルに乗ることを覚えてしまったようです」

Q.食卓ガードをかぶせられてまんざらでもなさそうな猫たちを見たとき、どのように感じましたか。

NOBOさん「『こらしめている意味がないな…』と思いましたね。『自分だけ隠れて、周囲からは見えていない』と思っているのかもしれません」

Q.食卓ガードをかぶせた後、猫たちはどうしたのですか。

NOBOさん「その後、私たちが食事する際には邪魔だったので、食卓ガードと一緒にどいてもらいました」

Q.このとき以降、猫たちが食卓ガードをかぶせてほしがることはありますか。

NOBOさん「幸い、それはありません。もう食卓ガードの存在を忘れているのかもしれませんね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

NOBOさん「食卓ガードなんて今時置いていない家が多いかと思いますが、『うちも欲しい』という声がありました。猫グッズとして買ってもいいかもしれませんね（笑）」