【ねこ漫画】食卓に上がる愛猫への最終手段！ 「食卓ガード」をかぶせたら… まさかの反応に「これは許すしかない（笑）」【作者取材】
ブロガーのNOBOさんの漫画がインスタグラムで3800以上の「いいね」を集めて話題となっています。
しょっちゅう食事を並べたテーブルに上がってくる愛猫。ダメと言ってもきかないので、見かねた飼い主の女性は…という内容で、読者からは「これはもう許すしかない（笑）」「かわいいからOK！」などの声が上がっています。
NOBOさんは、インスタグラムやブログ「じゃじゃ嫁日記」などで作品を発表しています。NOBOさんに作品について話を聞きました。
Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。
NOBOさん「こらしめるためにかぶせたのに、結果的に猫たちを楽しませる結果になってしまい、私たちも思わず笑ってしまったからです」
Q.猫たちがテーブルに上がってしまう理由は何だと思いますか。
NOBOさん「『カイ』も『ナル』もかつお節が大好物なのですが、たまたま食卓にあったのを見て覚えていたのか、それをきっかけにテーブルに乗ることを覚えてしまったようです」
Q.食卓ガードをかぶせられてまんざらでもなさそうな猫たちを見たとき、どのように感じましたか。
NOBOさん「『こらしめている意味がないな…』と思いましたね。『自分だけ隠れて、周囲からは見えていない』と思っているのかもしれません」
Q.食卓ガードをかぶせた後、猫たちはどうしたのですか。
NOBOさん「その後、私たちが食事する際には邪魔だったので、食卓ガードと一緒にどいてもらいました」
Q.このとき以降、猫たちが食卓ガードをかぶせてほしがることはありますか。
NOBOさん「幸い、それはありません。もう食卓ガードの存在を忘れているのかもしれませんね」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
NOBOさん「食卓ガードなんて今時置いていない家が多いかと思いますが、『うちも欲しい』という声がありました。猫グッズとして買ってもいいかもしれませんね（笑）」