妻が明かす結婚の決め手は夫の「いや一撃でしょ」の一言！結婚38年目夫婦が語るパートナー選びの本音

「じたばた夫妻」が、自身のYouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」に公開した動画で、結婚相手に求める条件について語りました。結婚38年を迎えた二人が明かした、馴れ初めから結婚の決め手となったユニークな価値観が注目されます。



動画は、夫婦の出会いの話から始まります。夫がバンドメンバーを募集するために雑誌に出した広告がきっかけで出会った二人。初めて二人で会う約束をした日、夫の職場の先輩が偶然現れ、なぜかそのまま同行することになったといいます。妻は「なんで二人でおんの？（いるの？）」と驚いた当時の心境を振り返りました。



そして話題は、なぜお互いと結婚しようと思ったのかという核心へ。夫は妻と結婚した理由を「やっぱり一緒にいて疲れない」「明るいし楽しいなって思ったんで」と語ります。一方、妻が結婚を決めた決定的な理由は「おもしろいっていうことですよ」と断言。初めて会った頃、力持ちであることをアピールした妻が「上から大きい石が落ちてきたりしても、ふっと受け止められると思うんです」と言ったのに対し、夫は「いや一撃でしょ」と冷静に返したといいます。この予想外の返しに「おもしろい人だな」と感じたことが、結婚を意識する大きなきっかけになったと明かしました。



さらに、結婚相手の条件として挙げられがちな年収や外見について、夫妻は「変わるじゃない」と指摘します。実際に夫は結婚当初は高収入でしたが、5年後に転職し年収が半分になった経験を告白。目に見える条件よりも、苦しい時にどういう態度をとるかなど、その人自身の内面を見ることの重要性を語りました。結婚から38年経った今も変わらない二人の関係性から、長く続くパートナーシップのヒントが垣間見えます。