ジャッキー・チェン史上初、“本人役”で主演『パンダプラン』石丸博也の“レジェンド吹替版”同時公開決定
世界的アクションスター、ジャッキー・チェンが自身初となる“本人役”に挑戦。赤ちゃんパンダ救出のため、年齢を超越した99分ノンストップのモフアクションを繰り広げる映画『パンダプラン』が、2026年1月23日より全国公開される（配給：ツイン）。本作では字幕版に加え、これまで多くの映画でジャッキー・チェンの日本語吹替を担当した声優の石丸博也が限定復活する“レジェンド吹替版”の同時公開が決定した。テレビで見ていたジャッキーの“あの声”を劇場で堪能することができる。
【動画】映画『パンダプラン』予告編
『ライド・オン』（23年）、『ベストキッド：レジェンズ』（25年）、『シャドウズ・エッジ』（25年）と令和も出演ラッシュのジャッキー・チェン。本作は中国で2024年10月に公開され、公開からわずか1日と15時間で興行収入6000万元（約13.7億円）を突破し、“予想外のスリーパーヒット”として話題を集めた作品だ。
物語は、アクション映画の撮影など多忙な日々を送るジャッキーが、あるきっかけから赤ちゃんパンダ“フーフー”の里親に選ばれることから始まる。しかし、突如、謎の悪党に狙われ、「パンダをよこせ」と迫られることに──。フーフーを守るため、ジャッキーはアクション映画さながらの壮絶な戦いに巻き込まれていく。
予告映像には、ぬいぐるみに紛れて身を隠すユーモラスな場面、車で倉庫に突入する迫力の逃走劇、さらにはカンフーで悪党に立ち向かう白熱のアクションなど、笑いとスリルが交差する展開が満載。空中に投げ出されたフーフーをジャッキーが見事キャッチしたり、サイに追われるコミカルな一幕もあり、懐かしくも新しい、ジャッキー“らしさ”全開の映画が誕生した。映像の最後には、石丸によるタイトルコールも聞くことができる。
解禁されたポスターには、愛らしい笑顔のフーフーと、鋭い眼差しでライフルを構えるジャッキーの姿が対照的に描かれ、アクションとかわいらしさの融合が一目で伝わるビジュアルに仕上がっている。
本作のオリジナルデザインのムビチケカードが11月7日より発売。数量限定特典には、ジャッキー・チェンと本作で相棒のパンダ・フーフーをメインにしたリバーシブルカードが封入。オンラインによるデジタル特典には、特製スマホ壁紙がプレゼントされる。
（C）2024 Emei Film Group Co., Ltd. Tianjin Maoyan Weying Cultural Media Co., Ltd. Longdongdong Pictures (Haikou) Co., Ltd.Ya' An Cultural Tourism Group Co, Ltd Aijia Film Industry Beijing Cheer Entertainment
