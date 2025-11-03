»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Ö¥´¥¸¥é¡×¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥´¥¸¥é-0.0¡×¤Ë·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/03¡Û11·î3Æü¡È¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É¤ËTDC¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ë¤Æ¡¢»³ºêµ®»á¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX¤òÌ³¤á¤ë¿·ºî¥´¥¸¥é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¥´¥¸¥é-0.0¡×¡Ê¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÃåÍÑ¤Î¡È¥´¥¸¥é¥·¥å¡¼¥º¡É¤¬ÏÃÂê
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¥´¥¸¥é¿·ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¥´¥¸¥éÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢Á°ºî¤Î¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢»³ºê´ÆÆÄ¤¬½ñ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«Æü¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë°Ê³°¤Î¾ðÊó¤ÏÁ´¤¯²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡Ö¥´¥¸¥é-0.0¡×¡È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¡É¤¬¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£
1954Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿²ø½Ã¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£2023Ç¯11·î3Æü¤Î¡È¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÀ½ºî¤Î¼Â¼ÌÈÇ¥´¥¸¥é30ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ76.5²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢2023Ç¯ÅÙ¼Â¼ÌË®²è±Ç²è¤ÇNo.1¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
