Sexy Zoneの元メンバーで、歌手、俳優として注目を集める中島健人さん。



【写真】まるで国宝…こちらが中島健人さんがお使いになった皿です（マグロさん提供）

今SNSではそんな中島さんの食事した皿を展示する飲食店が大きな注目を集めている。



「ケンティーが食べたお皿、国宝みたいな展示されててﾜﾛﾀ」とその模様を紹介したのはマグロさん（@knn_k）。



「中島健人さんがお食事されたお皿です」と書かれたプラスチックケースの中にうやうやしく鎮座する件の皿を展示しているのは札幌すすきののラーメン店「MEN in EZO」。中島さんはHTB（北海道テレビ放送）朝の情報番組「イチモニ！」に出演した際、ロケでこの店を訪れたようだ。



マグロさんにお話を聞いた。



ーーこのお店を訪れた経緯は？



マグロ：LACCO TOWERというロックバンドのライブ会場の近くだったため、ライブに参加する前のお昼ご飯に寄りました。当日はじゃんけんに勝つとラーメン無料券が貰えるというキャンペーンが開催されていて、たまたま無料券がまだあったのと、パーを出したらたまたま勝ったため、ここのお店で無料でラーメンを食べました。



ただ完全に0円は申し訳ないなと思い、緑茶のジョッキも注文しました。ちなみに一緒にいた友人も勝って、一緒に無料でラーメンを食べました。



ーーお皿をご覧になったご感想を。



マグロ：お皿が置いてあったところに背を向けて食べていたため、この光景は食べ終わって食器を置きに行き、店員さんとお話ししたときに気付きました。有名人が来店したときの画像を貼るお店は多いですが、実際に使用したお皿が展示してあるお店は少ないので「なんか国宝の展示みたいですね〜！」って話して撮ったのを覚えています。



ーーラーメンのお味はいかがでしたか？



マグロ：フードコートのお店なので味は正直期待していませんでしたが美味しかったです。普段からラーメンは好きですが、どちらかというと背脂とか豚骨とかが好きなので、普段食べているものよりも食べやすいなと思いました。たぶん、ケンティーのお皿を目当てに女性ファンが行っても、食べきれなくて残すことはないんじゃないかなと思います。



ーー投稿に大きな反響がありました。



マグロ：投稿したのはライブ会場に向かう前で、その後、先行物販、休憩、ライブ、ジンギスカン、夜パフェという流れでした。夜パフェを食べるために外に並んでるくらいのタイミングから通知が止まらなくなり、夜パフェを食べるときには息を吸ったら通知が増え、息を吐いたらまた通知が増える、という感じで 「バズる」ということはこういうことかと実感しました。



実は半年前にも、友達の好きなアイドルグループのブログを読んだ感想を載せたら 約4000いいねついてバズったことがあるのですが、その時とは桁違いのバズなので、投稿から丸2日以上経った今でもXの通知は切っています。



例えば漫画家さんが自分で描いた漫画でバズるとか、アイドルさんが可愛い自撮りでバズるとかは自分のしたことや才能でバズってるので実感を得られると思いますが、私の場合はただ遠征先で見たものを撮って載せただけ。虎の威を借る狐というか、ケンティーの威を借る魚というか…何も努力せずに人のことでバズって申し訳ないなという気持ちがあります。



ですが、私のポストやこの記事をきっかけにMEN in EZOさんにお皿があることを知った方も多いと思うので、MEN in EZOさんにお客様が増えたり、札幌に遊びに行くきっかけになったらいいなと思います。 画面越しでも実際に札幌に行く人にも、私のポストが少しでも誰かの楽しいことやワクワクすることに貢献できていたらうれしいです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「ケンティーが使ったお皿が国宝みたいに展示されてて笑える 本人見たら絶対ビックリするだろうな」

「お皿、洗わずに展示すればもっと価値があったろうに。」

「ケンティーが来店した店、全部でやって欲しいwおもろいw」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



なおマグロさんが今回の札幌での目当ては先出のLACCO TOWERとアイドルグループCANDY TUNEだったそう。この機会にPRしたいということなので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）