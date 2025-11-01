レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

結婚1〜2年目は「性風俗利用」

調査は2025年9月、20代〜50代の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）から有効回答を得ています。

全回答者に「浮気と考える相手の行動」について聞いた結果（複数回答）、最も多かった回答は「自分以外の異性と性的関係を持ったら」（59.56％）でした。次いで「自分以外の異性とキスやハグをしたら」（52.17％）、「異性に恋愛感情を抱いている様子がみられたら」（45.22％）と続いています。

男女別にみると、男性で半数以上が「浮気」と回答した選択肢は「自分以外の異性と性的関係を持つ」のみで、それ以外の選択肢では女性よりも10〜20％低い結果となりました。特に「異性と頻繁に親しく2人きりで会う」は、男性と女性で22％もの差が開いていたといい、同社は「女性の方が、浮気の判断基準に『恋愛感情や親密性』を重視している傾向が見て取れました」と分析しています。

結婚年数別では、結婚年数が「10年以上」と「10年未満の人」で比較した場合、「異性との肉体関係や接触などのスキンシップがあれば浮気」と考える人は、結婚年数の長い人の方がより多いという結果に。一方で、「異性に恋愛感情を抱いている様子がみられたら浮気」と考える人は、結婚年数での違いはみられず、どの結婚年数の人も4〜5割程度の割合で「浮気」と定義していたといい、傾向の違いが浮き彫りになりました。

なお、結婚してから1〜2年目の人の場合、「性風俗を利用したら浮気」と考える人が、結婚年数の長い人より多いことも明らかに。同社は「新婚時代は性風俗も許せないということでしょうか」とコメントを寄せています。

