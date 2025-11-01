メンズのリアルな意見も...！モテの大定番「マフラー＆萌えそで」コーデをチェック♡

男のコに愛される ファッション に悩んでるコ、集合！今回は、メンズから絶大な人気を誇る「マフラー＆ 萌え そでコーデ」をご紹介します。マフラー＆ 萌え そでは、寒い季節だからこそ映える神アイテム。愛されるガーリーな着こなしを学んで、冬に備えて♡

マフラーが異常な人気……！

マフラーに顔を埋めて、上目使いで……と、妄想トークに花を咲かせるメンズが多いこと多いこと（笑）。

キレイに巻くよりも、あえて大ざっぱに、ぐるぐるって巻くくらいがいいみたい！

MEN'S COMMENT

「口元のマフラーに手を当てて話す仕草がちょっとあざとくて可愛い♡」畑響人くん（慶應義塾大学4年）

「マフラーに顔を埋めてるコを見ると冬らしさを感じるし、なによりドキッとする！」福嶋人和くん（慶應義塾大学4年）