メンズのリアルな意見も...！モテの大定番「マフラー＆萌えそで」コーデをチェック♡
男のコに愛されるファッションに悩んでるコ、集合！今回は、メンズから絶大な人気を誇る「マフラー＆萌えそでコーデ」をご紹介します。マフラー＆萌えそでは、寒い季節だからこそ映える神アイテム。愛されるガーリーな着こなしを学んで、冬に備えて♡
マフラーが異常な人気……！
マフラーに顔を埋めて、上目使いで……と、妄想トークに花を咲かせるメンズが多いこと多いこと（笑）。
キレイに巻くよりも、あえて大ざっぱに、ぐるぐるって巻くくらいがいいみたい！
MEN'S COMMENT
「口元のマフラーに手を当てて話す仕草がちょっとあざとくて可愛い♡」畑響人くん（慶應義塾大学4年）
「マフラーに顔を埋めてるコを見ると冬らしさを感じるし、なによりドキッとする！」福嶋人和くん（慶應義塾大学4年）
Cordinate 顔色を明るく見せてくれるトレンドのバターイエロー
淡い色みで落ち着きのある印象も、女のコらしさも狙えるイエロー。トレンドでありながら、どんなカラーもマッチしてくれるブラウンのあわせがしゃれ度高め♡
マフラー 6,490円、リブニットトップス 8,250円／ともにdazzlin イヤーカフ 2,090円／GOLDY
いつの時代も“萌えそで”が好きだ！
「女のコの胸キュン仕草といえば？」と聞くと、“萌えそで”がダントツの人気！
待ちあわせでまず手元を見るなんて声も。デートはあえて、大きめサイズのトップスを選んでみるのはいかがでしょう？
MEN'S COMMENT
「萌えそでは女のコらしさの原点にして頂点。真っ先に目がいきます！」長田凜士くん（関西学院大学3年）
Cordinate メンズトップスはレイヤードで野暮った回避
メンズのトップスにレイヤード×スカートをあわせて、カジュアル一辺倒を回避。「自分の服を着せたら……」なんてメンズの想像力をかきたてられる万能コーデ。
ハーフジップスエット 7,920円／ニューバランス（ニューバランスジャパン）ストライプシャツ 13,200円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ニットスカート 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）ローファー 10,890円／RANDA
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉
北里琉