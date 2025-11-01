家の天井裏から落ちてきたのは生まれたばかりの小さな子猫。ママとはぐれて不安いっぱいな子猫を助けたら、心の距離を縮めることができて…？

天井裏から落ちてきた子猫

YouTubeチャンネル「ちゃちゃまる日記」に投稿されたのは、生まれたばかりの小さな子猫の様子です。投稿主さんが暮らす古民家の玄関で生まれ、天井裏ですくすくと育っていた子猫でしたが、ある日下の部屋へ落ちてしまい、ひとり寂しくママを探すことになってしまったといいます。

ママの声はするのに姿が見えず不安でうずくまっていたところを、投稿主さん（子猫目線では”大きな生き物”）に捕まり、しばしお部屋の探検。最終的には天井裏へと上げてもらい、ママと無事に再会を果たせたそうです。

刺激がたくさん、楽しい毎日

しばらくして少し大きくなった子猫たちは、ママと共に天井裏から外の世界（お庭）へ。刺激がたくさんあり、楽しい毎日を過ごしていたようです。

投稿主さんは母子猫にご飯を与え、子猫たちが全員乗っても広々寝られる寝床を用意するなど、安心して暮らせる環境を作ったといいます。その甲斐あってか、子猫たちは毎日家に遊びに来てくれるようになり、心の距離もどんどん縮まっていったのだそうです。

母子ともに家猫デビュー

子猫たちはそのまま主さんの家の中に入れられる形で保護され、家猫デビューを果たしたといいます。ママはしばらく行方不明になってしまっていたそうですが、毎日の捜索の末に保護でき、母子はまた一緒に暮らせているそうです。

投稿には、「天井から幸せを運ぶ天使が舞い降りてきましたね」「天井から落ちてビックリしたよね((((；ﾟДﾟ))))」「ママさんも見つかり、みんな一緒にすごせて良かった」「感動しました」「屋根裏の天使かな？」といった声が集まっています。

YouTubeチャンネル「ちゃちゃまる日記」では、動画に登場していた、玄関で生まれ天井裏で育った子猫たちとママの歴史や、同居している保護猫さんたちも含めたほのぼのした日常の様子を見ることができます。

