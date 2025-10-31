1枚あると重宝しそう！ 【ハニーズ】 40・50代の華やか見え♡「上品トップス」

華やかさも上品さも欲しい40・50代には、【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「トップス」が味方になるかも。控えめなフリルやレース、程よい透け感など、大人世代が無理なく取り入れやすいデザインをご紹介します。1枚あれば通勤や学校行事など、幅広いシーンに活躍しそうです。

大人の甘さを添えるラッフルブラウスで着こなしを格上げ

【GLACIER lusso】「ラッフルフリルブラウス」\3,980（税込）

控えめなラッフルフリルが、顔まわりを華やかに見せてくれるブラウス。バンドカラーで甘さを抑えられ、きれいめな装いにもすんなりマッチしそう。落ち感のある素材が上品な印象を引き立て、ゆとりのあるシルエットで体のラインを拾いにくいのも40・50代に嬉しいポイントです。ジャケットを羽織ってもフリルが存在感を発揮してくれるので、通勤コーデにも頼れそう。

ほんのりシアーで品の良さをキープできそう

【GLACIER lusso】「シアー切替トップス」\2,980（税込）

ここ数年トレンドとして定着している肌見せも、40・50代が取り入れるなら “さりげなさ” がカギ。裾をオーガンジー素材で切り替えたトップスなら、控えめな透け感が上品な印象をつくり、無理なく今っぽさをプラスできます。ヒップまで隠れる丈感とゆとりのあるシルエットで体型カバーも狙えそう。1枚で着るのはもちろんレイヤードスタイルにも活躍する予感。

甘めペプラムながらシックなカラーで大人顔に

【GLACIER lusso】「ペプラムギャザーブラウス」\4,980（税込）

切り替えのギャザーとドレープが華やかで、着映えが狙えそうなブラウス。ダークオレンジながら落ち着いた発色で、甘さをセーブできるのも魅力です。ボタンを開けて羽織りとして着こなせば、印象を変えたい日にも活躍。ほかにも40・50代が取り入れやすそうなネイビー、グレージュがラインナップしているので、自分らしい1枚が見つかるはず。

レース & フリルで華やかさと上品さを両取りできそう！

【GLACIER lusso】「フリルレーストップス」\3,980（税込）

繊細な花柄レースとラッフルディテールが、顔まわりを盛り上げてくれる1枚。Vネックが抜け感を演出し、甘テイストながらすっきりとした印象に導きます。裏地付きで透けを気にせず着られるのも◎ 公式オンラインストアで「パンツにもスカートにも好相性」と紹介されているように、程よい丈感で食事会や学校行事など、きちんと感を出したい日におすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K