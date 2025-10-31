【ファンタジーＳ】優勝馬は１・２戦馬からしか出ていない!? 過去10年の傾向から考える攻略ポイント！

前走中京組 ＆ 前走⑤人気以下は苦戦

中京でデビューした馬は［0・0・0・6］で、③④人気３頭を含んでいながら最高でも４着。また新馬戦で⑤人気以下だった馬も［0・0・0・6］と苦戦。

なお当日の人気に関しては、⑤人気以下でも４頭が連対していて気にしなくてよい。むしろ当日②③人気が［0・0・0・6］と全滅。

攻略POINT【キャリア】

Ⅴ候補はキャリア１・２戦

どのクラスからも好走馬が出ている中で、共通しているのがキャリアの浅い馬ということ。キャリア１戦馬［4・2・1・22］、２戦馬［6・2・4・40］で優勝馬は１・２戦馬からしか出ていない。

３戦馬も［0・4・5・22］で連下なら狙えるものの、４戦以上は［0・2・0・14］と劣勢。

攻略POINT【脚質】

逃げ ＆ 先行馬が好調

逃げた馬は［1・4・0・5］で連対率50％をマーク。先行した馬も［5・2・5・21］で、逃げ＆先行馬の好走が目立つ。

24年は不良馬場だったということもあるが、１・２番手でレースを進めた２桁人気２頭が２・３着に残り、３連単が60万超えの大波乱を演出。人気を問わず注目だ。

ファンタジーＳ 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』