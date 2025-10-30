「俺は許せない！」オードリー若林、春日の結婚後の変化に物申す「変わったってことは…」

10月29日、テレビ東京系『あちこちオードリー』にて、オードリー・若林正恭が、相方・春日俊彰の“結婚後の態度の変化”に物申す場面があった。

番組中、ゲストのパンサー・向井慧が、12月にパンサーとジャングルポケットで新ネタを加えたお笑いライブをやると話すと、若林は、「尾形（尾形貴弘）さんとか一生懸命なの？そういう時は」と質問。

向井は、「これがだから久しぶりすぎるので、そうなってたらいいなって感じ」「本当に菅（菅良太郎）さんがネタ渡しても何にも言わず受け取って何も言わず読んで、何も言わず置くっていうタイプだったんで。それが子供生まれて、どんどん一生懸命な人として今はあの時よりも認識されてる」などと語った。

これを受けて、若林は、「ムカつくよな。結婚して変わるやつ」といい、向井が、「そっち側！？」「“変わってたらいいな”っていう話」とツッコミを入れるも、若林は春日を指し、「こいつほんと尾形さんの話と一緒で。俺ね、1回も『面白いね。このネタ』って言われたことないの」「何にも言わないの」と不満を吐露。

そして、「でさ、結婚して守るべきものの立場もできてから想像するのか、ライブが最近終わると“あそこのくだりがすごく楽しかったです”とかLINEに書いてあって」「おまえ、変わったってことは前良くなかったってことだからな！って思った」「良くなったってことは（前は）良くなかったってことだからな！」「俺は許せない！」と発言。

この話を聞いた向井は、「素敵な話だと思いましたけどね」「まだこのフェーズなの？びっくりしたんだけど」と呆れていた。