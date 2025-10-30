「おもちゃの銃」殺傷能力あり“認識”で初の逮捕　ゲームセンター景品で1.6万丁“出回り”…子供にプレゼントした人も　警察12月末まで回収呼びかけ

きらびやかなゴールドや青色といったカラフルなおもちゃの銃。

実は、殺傷力があるとして警視庁が押収したものです。

実弾を発射できるおもちゃの銃の所持について警視庁は今回初めて逮捕に踏み切りました。

殺傷能力のあるおもちゃの銃2丁を持っていたとして、銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは千葉・袖ケ浦市の無職・江原修容疑者（60）です。

警視庁のサイバーパトロールにより、江原容疑者がネットオークションのサイトにおもちゃの銃を出品していることが発覚しました。

そして、家宅捜索でおもちゃの銃を押収し鑑定したところ、“人の生命に危険を及ぼす殺傷能力がある”と確認されました。

江原容疑者は「拳銃は海外のサイトで購入した。おもちゃとして認識していたが、私の過去の知識と経験から違法なものではないかと思っていた」などと話していて、容疑を認めているということです。

こういったおもちゃの銃所持をめぐっては、これまで書類送検はありましたが、警視庁は殺傷能力があると認識したうえでおもちゃの銃を所持していたなどの理由で、初の逮捕に踏み切ったといいます。

街の人は「（Q.実弾を入れられることについて）えっ！そうなんですか？本物の？えっ！こわっ！へーネットで買えるんですか。子どもとか好きそうじゃないですか」「スマホがすごく普及してる時代なので、親が管理しないと」と話しました。

青井実キャスター：

柳澤さん、こういった驚きの声がありましたが。

SPキャスター・柳澤秀夫氏：

これはおもちゃの銃じゃなくて、銃ですよね。そういう意味でいうとネットパトロールを捜査当局が頻繁にやるとか、大人が子供に対して注意喚起をしていくことが大切ですよね。

青井実キャスター：

警察が回収を呼びかけているおもちゃの銃には宮司さん、たくさんの種類があるんですよね。

宮司愛海キャスター：

実弾が発射できる機能があるとして、警察が回収を呼びかけているおもちゃの銃の一覧を見ると、これまでに17種類が確認されていて、合わせて4600丁が回収されているということなんです。逮捕された江原容疑者が所持していたおもちゃの銃も2つ含まれていました。

青井実キャスター：

警察が回収を呼びかけているおもちゃの銃の中でも2025年、話題となったものがありました。

的にめがけて弾が発射されているのは、中国製のプラスチック製のおもちゃの銃です。

この銃も実弾を装塡（そうてん）できて殺傷能力があるとして、回収を呼びかけているおもちゃの銃の1つですが、出回っていたのがゲームセンターのクレーンゲームの景品として、全国で約1万6000丁が出回ったとみられています。

実際におもちゃの銃を熊本県のゲームセンターで手に入れたという男性に話を聞くと、まさか実弾が撃てるとは思わず子供にプレゼントしてしまったといいます。

おもちゃの銃持っていた人：

びっくりしました。リアルだな、精巧にできてると思ったが、改造すれば実銃になるような感じだと思っていなかった。体にあてても痛くなかったので、そのまま子どもに渡して遊んでいた。

このおもちゃの銃についても警察が回収を呼び掛けているものの、出回った1万6000丁のうち回収されたのは9月末の時点で約3600丁にとどまっているといいます。

その理由について聞くと、所持している人たちのもとに情報が届いていないとしていますが、見た目がおもちゃなので危険を感じないですよね。

親世代からも「モデルガンとか見たことあるけど、どこから殺傷能力がある？おもちゃにしか見えない」「おもちゃの延長でそういうものがあるのが怖い」と、自分たちで危険度を見分けるのは難しいと声が上がりました。

青井実キャスター：

柳澤さん、宮司さんどうでしょう？

SPキャスター・柳澤秀夫氏：

一過性のある注意喚起じゃなくて、キャンペーンを張るくらいの気持ちで注意喚起を幅広くやる必要があると思います。

そうじゃないと集まらないですね。

宮司愛海キャスター：

基準とかないんですかね。輸入品だと難しいと思いますけど。

青井実キャスター：

おもちゃとしてなっていると、おもちゃかなと思っちゃいます。

SPキャスター・柳澤秀夫氏：

おもちゃという言葉に惑わされているというか、カムフラージュされている気がしますね。

YouTubeでエアガンのレビューをするチャンネルを運営するともあきさん。

実際におもちゃの銃をゲームセンターの景品として入手したといいます。

試し撃ちをした経験がありその後、警察に持ち込み回収してもらったといいます。

危険なおもちゃの銃、見分けるポイントを聞きました。

ラリくまちゃんねる・ともあきさん：

弾倉っていって弾をいれるところがあるんですけど、そこが一貫して空間が空いちゃってるとダメ。ハンマーというか“撃鉄”部分が直接（弾の）お尻をたたいて弾を発射させる。いろいろ複合してこれはダメだという判断になる。

警察はおもちゃの銃の回収期限を2025年12月いっぱいまでとしています。

2026年以降、所持や販売をした場合銃刀法に抵触する恐れがあるそうです。

近くの警察署、交番に申し出てほしいと呼びかけています。