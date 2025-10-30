J3¼¯»ùÅç¡¢¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤È¥¿¥Ã¥°¡ª¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÂÎÎÏ¸þ¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤Î³«È¯¡×¤ò¶¦Æ±¸¦µæ
J3¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤È¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤Ï29Æü¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÂÎÎÏ¸þ¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¸½ºß¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ì¤Î¹ñÎ©ÂÎ°é·ÏÃ±²ÊÂç³Ø¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæÀßÈ÷¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¸¦µæ¼Ô¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ï¡¢¤½¤Î¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤È¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬Ï¢·È¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£¸¦µæ´Ä¶¤ÈÃÎ¸«¤ò¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤È¶¦Í¤·¡¢¤È¤â¤Ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÂÎÎÏ¸þ¾å¤Ø¤Ä¤Ê¤®¡¢¼¯»ùÅç¤«¤éÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¸¦µæÂêÌÜ¡§
¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÂÎÎÏ¸þ¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ
·ÀÌó´ü´Ö¡§
ÎáÏÂ7Ç¯5·î15Æü ¡Á ÎáÏÂ10Ç¯3·î31Æü
ÂÐ¾ÝÇ¯Âå¡§
Á´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÂÐ¾Ý¡ÊU-18¡¦U-15¡¦U-12¡Ë
¸¦µæÌÜÅª¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¡§
¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¼Â»Ü¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¡£²£ÃÇÅª¤ª¤è¤Ó½ÄÃÇÅª¤ÊÄ´ºº¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËÂÎÎÏ¸þ¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
¸¦µæ¼Â»Ü¾ì½ê¡§
¥æ¥Ë¡¼¥¿¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ª¤è¤Ó ¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸¦µæÀ®²Ì¡§
¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÂÎÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¢ÂÎÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤òÌÀ³Î²½¤Ç¤¤ë¡£
£¸ú²ÌÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½èÊý¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¡£
¸¦µæÃ´Åö¼Ô¡§
¿¹±Ê ¹À»Ì¡Ê¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿Êµ¡¹½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÉôÌç¡¦ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¿¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡Ë
¹â°æ ÍÎÊ¿¡Ê¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¸Ì¿²Ê³Ø·Ï¶µ¼ø¡Ë
¹ÃÈå ÃÒÂç¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø ¸¦µæÂåÉ½¼Ô ¿¹±Ê¹À»Ì»á
¡Ö¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¤è¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Î²Ê³ØÅª»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤¬Í¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤È¸¦µæÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼¯»ùÅç¤«¤é¼ÂÁ©¤È¸¦µæ¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¿·¤¿¤Ê°éÀ®¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC ¥¯¥é¥ÖÂåÉ½ ÅòÏÆ·ò°ìÏº»á
¡Öº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°éÀ®Ç¯Âå¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂÎÎÏ¸þ¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êºÇÅ¬¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
²£ÃÇÅª¤ª¤è¤Ó½ÄÃÇÅª¤ÊÄ´ºº¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¡Ù¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÂÎÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤òºîÀ®¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç³Î¼Â¤Ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¯»ùÅç¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¹ñÎ©ÂÎ°éÂç³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¼¯²°ÂÎ°éÂç³ØÍÍ¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼¯»ùÅç¤ò¤â¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¡Ù¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
J3¤Ç¸½ºß3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£½µËö¤Ï11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£