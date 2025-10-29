竹田恒泰氏「行って文句言う人は幸薄い」大阪万博への批判を一蹴
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「サヨナラ大阪万博！維新嫌いが文句言ってただけ！？」と題した動画を公開。大阪万博に対する一連の批判について、「維新嫌いな人が文句を言っていただけ」との見解を示し、物事の捉え方や人生観にまで踏み込んだ持論を展開した。
動画は、大阪万博が「十分黒字になりました」と大成功を収めたという未来の新聞記事（という設定）を紹介するところから始まる。竹田氏は、開催前から続いている批判的な論調に対し、「維新嫌いな人が行ってもいないのにグダグダ文句言ってただけ」と一蹴。批判の根底には、イベント内容そのものへの評価ではなく、政治的な立場が影響していると指摘した。
さらに竹田氏は、「行って文句言う人は多分、幸薄い人なんですよ」と述べ、物事との向き合い方について言及。どのようなイベントであっても、探せば「暑い」「並ぶのがしんどい」といった不満点は見つかるものだとしつつ、その中で「これ面白い」「これおいしい」といった肯定的な側面を見つけ、感動しようとする姿勢が重要だと説いた。この考え方は人生全般にも通じるとし、「つまんない、かったるい、やる気ないって、そういうことばっか言ってる人って幸薄いんですよ」と苦言を呈した。
最終的に、自身の子供が万博に14回も足を運び、世界の国々やiPS細胞、空飛ぶ車といったテーマに興味を持つきっかけになったエピソードを披露。「やってよかった」と万博の意義を強調し、批判に惑わされず物事の価値を見出すことの重要性を訴えて締めくくった。
動画は、大阪万博が「十分黒字になりました」と大成功を収めたという未来の新聞記事（という設定）を紹介するところから始まる。竹田氏は、開催前から続いている批判的な論調に対し、「維新嫌いな人が行ってもいないのにグダグダ文句言ってただけ」と一蹴。批判の根底には、イベント内容そのものへの評価ではなく、政治的な立場が影響していると指摘した。
さらに竹田氏は、「行って文句言う人は多分、幸薄い人なんですよ」と述べ、物事との向き合い方について言及。どのようなイベントであっても、探せば「暑い」「並ぶのがしんどい」といった不満点は見つかるものだとしつつ、その中で「これ面白い」「これおいしい」といった肯定的な側面を見つけ、感動しようとする姿勢が重要だと説いた。この考え方は人生全般にも通じるとし、「つまんない、かったるい、やる気ないって、そういうことばっか言ってる人って幸薄いんですよ」と苦言を呈した。
最終的に、自身の子供が万博に14回も足を運び、世界の国々やiPS細胞、空飛ぶ車といったテーマに興味を持つきっかけになったエピソードを披露。「やってよかった」と万博の意義を強調し、批判に惑わされず物事の価値を見出すことの重要性を訴えて締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
政治評論家・竹田恒泰氏、EUのEV推進策を「間違った政策」とバッサリ！ドイツの反旗で露呈した構造の盲点とは
竹田恒泰氏「もう騙されてもいいやって…」欲望に負けた米外交官を解説、中国ハニートラップの巧妙な罠とは
竹田恒泰氏「4回も不正したくせによく言えますね」公明党の連立離脱理由を痛烈批判
チャンネル情報
竹田恒泰チャンネルの公式切り抜きチャンネルです。 毎日短い動画で竹田先生の動画を公開いたします。 本家はこちら https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube