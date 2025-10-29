回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、漫画家の鈴木祐斗さんの人気漫画を原作としたテレビアニメ「SAKAMOTO DAYS」とのコラボキャンペーンを10月31日から期間限定で実施します。くら寿司とSAKAMOTO DAYSがコラボするのは、今回が初めて。

【写真】陸少糖、神々廻もいる！ コラボオリジナルグッズを一挙、公開！

同作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で2020年から連載を開始。結婚を機に殺し屋を引退した坂本太郎が、家族と共に「坂本商店」を営みながら平穏な日常を送る一方で、愛する家族を守るために、かつての仲間たちとともに、次々と迫る刺客に立ち向かっていく姿を描いています。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、太郎をはじめ、朝倉シン、南雲らメインキャラクターがデザインされた「ラバーチャーム」（全8種）、「缶バッジ」（全10種）、「マグネットシート2個セット」（全5種）がもらえます。

2500円の会計ごとに、クリアファイルなどのオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを第2弾まで実施。第1弾は、オリジナルクリアファイル（全4種）、11月14日からの第2弾は2026年クリアポスターカレンダー（全4種）になっています。

※価格は店舗によって異なります。