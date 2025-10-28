【ラッキーくじ】『PINGU』目が回っちゃったぬいぐるみやフードステッカーなど可愛い・使えるアイテム勢揃い！
今年で生誕45周年を迎える『PINGU（TM）』の「セガ ラッキーくじ」が新登場！ キュートで可愛いぬいぐるみや実用性のあるアイテムがラインナップ♪
☆可愛らしいぬいぐるみや日常使いできるアイテムをチェック！（写真10点）＞＞＞
『PINGU（ピングー）』はスイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。
1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されている。
1980年に『ピングー』の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年。「ピングー」のお誕生日である2025年10月28日（火）より。「セガ ラッキーくじ『PINGU（TM）』」が、ミニストップ、各種ホビーショップなどでお取り扱いスタートする。
本くじは6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える ”ラストラッキー賞” で構成されるハズレ無しのくじ。
A賞とB賞は、「ピングー」と「ピンガ」がおでかけカバンを持ったデザインのぬいぐるみ。
C賞クリアボトル、D賞フードストッカーは可愛らしい『PINGU』のイラストがポイント♪
E賞はキーホルダーにもなるラバーコースター、F賞はハンドタオルなど、日本国内初使用のアートをあしらったセガオリジナルアイテムを豊富にラインナップされており、どのアイテムも日常使いできる便利なものばかり。
そして最後のくじを引いた人がもらえる ”ラストラッキー賞” は、「目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」。
第1話「僕はピングー」で苦手なほうれん草を食べて目が回っちゃったピングーを再現した特別なアイテムをぜひ手に入れてね。
（C）2025 JOKER.
☆可愛らしいぬいぐるみや日常使いできるアイテムをチェック！（写真10点）＞＞＞
『PINGU（ピングー）』はスイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。
1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されている。
本くじは6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える ”ラストラッキー賞” で構成されるハズレ無しのくじ。
A賞とB賞は、「ピングー」と「ピンガ」がおでかけカバンを持ったデザインのぬいぐるみ。
C賞クリアボトル、D賞フードストッカーは可愛らしい『PINGU』のイラストがポイント♪
E賞はキーホルダーにもなるラバーコースター、F賞はハンドタオルなど、日本国内初使用のアートをあしらったセガオリジナルアイテムを豊富にラインナップされており、どのアイテムも日常使いできる便利なものばかり。
そして最後のくじを引いた人がもらえる ”ラストラッキー賞” は、「目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」。
第1話「僕はピングー」で苦手なほうれん草を食べて目が回っちゃったピングーを再現した特別なアイテムをぜひ手に入れてね。
（C）2025 JOKER.