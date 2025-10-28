看護師「彼女とは距離を取った方がいい」えっ、どうして──お見舞いの品に込められた『呪い』にゾクリ

弱っている時ほど人の優しさが身にしみるもの。筆者の友人も、病気で入院して心身ともに弱っていた時、何度もお花を差し入れてくれた優しい同僚にいたく感謝していたそうです。しかし看護師さんがお花の意味を教えてくれて、優しさの裏に隠された意図に気づきショックを受けることに……。

お花に込められた意味

お花が好きな優しい女性だと思っていたのに、まさかお花に黒い感情を込めていただなんて……。人には思いもよらない一面が隠されていることがあるのですね。友人はM美ともう会うことはなかったためこれ以上の被害はありませんでしたが、この時の恐ろしさは忘れられないそうです。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ほりほりほ

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。