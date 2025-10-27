スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が「ホリデーシーズン2025」として、「ジョイフルメドレー」シリーズの「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」と「ストロベリー ムース ＆ ジョイフルメドレー ティー ラテ」を11月1日から発売します。

【【画像】「どっちもおいしそう！」 これがスタバ「ホリデーシーズン2025」の商品です！

「4種類のクッキー」も登場

「ジョイフルメドレー」は同店の冬の風物詩で、ブラックティー、ウーロン茶、ジャスミンティーの3種をブレンドしたドリンクです。アプリコットの華やかな香りが特徴で、今年はさらにミラベル（西洋スモモ）などの風味が加えられています。

「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、「ジョイフルメドレー ティー」をベースにしたフラペチーノに、ストロベリー果肉を合わせた一杯。ホイップクリームの上にはフリーズドライのストロベリーがトッピングされています。Tallサイズのみの販売で、テイクアウトが687円（以下、税込み）、イートインが700円。

「ストロベリー ムース ＆ ジョイフルメドレー ティー ラテ」は、滑らかな口どけのストロベリームースと、ティーラテを合わせたフルーティーな味わいのドリンクです。3種の茶葉を濃く抽出したベースを使用しており、「ジョイフルメドレー ティー」の味わいを感じることができます。テイクアウトは、Shortが570円、 Tallが609円、Grandeが653円、Ventiが697円。イートインは、Shortが580円、Tallが620円、Grandeが665円、Ventiが710円です。ホットとアイスが選べます。

同社は「ストロベリーの香りと酸味が広がるムースに華やかなティーの味わいが重なり合う、こころほどける“とろあま体験”をご堪能ください」とコメントしています。

どちらもなくなり次第終了。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

さらに今年は、フラペチーノやホイップクリームを乗せた「アイスビバレッジ」にカスタマイズできる4種類のクッキーが登場。ホリデーらしいデザインの「リボン」「スノーマン」「くま」「人形」の中からランダムにトッピングすることができます。テイクアウトは54円、イートインは55円です。